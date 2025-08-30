為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓榮泰：邀縣市長討論財劃法議題與財政合作

    行政院長卓榮泰今天說，新版財政收支劃分法有法令上的計算誤差，將有些微調，不會齊頭式平衡，也將邀縣市長到行政院，或到地方拜訪大家，總之開誠布公完成中央政府與地方的財政合作。（資料照）

    2025/08/30 12:21

    2025/08/30 12:21

    〔中央社〕行政院長卓榮泰今天說，新版財政收支劃分法有法令上的計算誤差，將有些微調，不會齊頭式平衡，也將邀縣市長到行政院，或到地方拜訪大家，總之開誠布公完成中央政府與地方的財政合作。

    行政院發言人李慧芝昨天表示，由於新版財劃法水平分配公式問題，財政部先添補到持平以彌平部分縣市差額，而明年度整體中央挹注各地方項財源總額創歷史新高，中央不得不重新檢討中央與地方事權分配，近期預計由卓榮泰邀各地方政府首長討論。

    卓榮泰上午在雲林縣出席「安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程」開工祈福典禮時說，新版財劃法計算有點誤差，為讓計算更公平，財政紀律好的縣市可維持目前優勢，財政紀律較差一點的縣市，要加大力道提升上來，這才是總統賴清德說的均衡台灣，非齊頭式平衡、公平，「我們會做這樣的微調」。

    他說，未來希望地方更有效率、計畫用多出來的財源做些福利地方的事，但中央、地方合作絕不中斷，屬於中央該做的事，一件都不少；可與地方合作的事，坐下來討論；屬於地方自治的事，也有充裕財源處理，這樣調整，才有修財劃法價值。

    卓榮泰表示，可期待甚至可共同修正，明年找出地方更能接受、中央更願合作的方式，將邀各地財政、主計人員到行政院充分說明，也邀縣市長到行政院，或到地方拜訪大家，總之開誠布公完成艱鉅、但一定要做的中央、地方財政合作，政策才能發展，人民才能感受施政產生的效益。

    圖 圖
    圖 圖
