    賴瑞隆嗆惡修財劃法「兇手」 柯志恩：還是一句話 民進黨版本在哪?

    賴瑞隆嗆柯志恩是惡修財劃法「主謀」、「兇手」!（翻攝臉書）

    賴瑞隆嗆柯志恩是惡修財劃法「主謀」、「兇手」!（翻攝臉書）

    2025/08/30 12:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆批評藍白惡修財劃法，導致高雄與台北統籌分配稅款差距擴大近400億元，怒斥國民黨立委柯志恩是兇手、不敢面對。柯志恩今回嗆綠營老質疑國民黨修不好，想問問民進黨版本在哪？

    賴瑞隆發文指財政部公布115年度中央統籌分配稅款，高雄僅獲757億元，台北卻高達1149億元，差距擴大近400億元，他痛批差距擴大是鐵一般的事實，柯志恩難道不知道嗎？國民黨主導財劃法惡修，讓北部大幅獲利、南部被犧牲，嚴重加劇南北差距，讓高雄淪為全國最大輸家，柯志恩就是這場不公平分配的主謀、兇手。

    賴瑞隆進一步指出，柯志恩口口聲聲說為高雄爭取，實際上卻是推動國民黨版本、選擇北部利益最大化，完全背棄高雄市民權益；更諷刺的是，柯志恩先前在媒體面前直接說出「傅崐萁哪裡是我可以說的」，這句話就是最清楚的證據，柯志恩只是傅崐萁的橡皮圖章，沒有立場、沒有自主性，為了黨意犧牲高雄權益。

    柯志恩強調，去年國民黨提財劃法修正案時，就呼籲民進黨提出版本，大家共同把中央的權釋放，然後給地方發展得更好，可是民進黨呢？為了大罷免啊，寧可宣稱自己版本是最好的，而不願提出任何的一個修法。

    柯志恩說，這次財畫法修法為高雄爭取到250億，想請問民進黨立委一直說國民黨修得不好？那民進黨到底為高雄爭取了多少錢？且最重要是民進黨版本到底在哪裡？

    柯志恩呼籲民進黨快提出財劃法修法版本。（國民黨高市黨部提供）

    柯志恩呼籲民進黨快提出財劃法修法版本。（國民黨高市黨部提供）

