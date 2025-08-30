為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白砍光2.8億文化部追加預算 吳思瑤深夜淚灑立法院

    民進黨團幹事長吳思瑤透露，她29日深夜協商時，為文化受霸凌而落淚，強調「消滅了文化，就沒了國家」。（圖取自吳思瑤臉書）

    2025/08/30 11:44

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算追加預算，藍白聯手刪光文化部預算2.8億元。民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）透露，她29日深夜協商時，為文化受霸凌而落淚，強調「消滅了文化，就沒了國家」；教文委員會民進黨籍召委林宜瑾也抨擊，在野黨逃過罷免後，報復心態極度惡劣。

    吳思瑤表示，她從不向藍白的蠻橫認輸，卻為文化受霸凌而落淚，29日熬夜協商預算的夜晚，不論檯面上的唇槍舌戰、或檯面下的懇求拜託，都動搖不了藍白強行刪除文化部預算的意志。2.8億文化部追加預算，數目不算多，但事涉文化人的尊嚴。

    吳思瑤提到，有鏡頭捕捉到她在聆聽文化部長李遠堅定捍衛預算的發言時，在一旁偷偷流下了無奈的淚水，跟著這些空有官威、毫無文化的藍白立委談論「文化」，根本是對文化的褻瀆。吳痛批，猙獰的豈止是失控咆哮的臉孔，更是失去靈魂與價值的人面獸心。

    林宜瑾也批評，藍白兩黨攜手全刪2.8億文化部追加預算，無非就是大罷免後的總算帳。因為有一千多位作家在大罷免過程中力挺淘汰藍委，因為有一群導演團結起來拍攝TAIWAN ACTION系列影片針砭國政，逃過罷免劫數的國民黨一心想要報復。

    林宜瑾諷，在民主時代，國民黨雖然想報復，但卻又不能像獨裁者蔣介石一樣，直接讓文化人坐穿牢底、橫屍法場，只好轉而聯手民眾黨凌遲文化部，讓部長難做事、讓台灣的文化環境難發展，用這種間接的方式傷害文化人權益。

    林宜瑾強調，回顧台灣史，每當文化人團結一致，就是時代要改變的時候。文化人絕對不是誰能操控的棋子，文化人各個都非常有主見、有思想，他們的創作不但不會隨肉身腐化，而且終將刻進台灣人的DNA，如大風、大水勢不可擋。國民黨已經為自己蓋了棺，過橋是早晚的事。

