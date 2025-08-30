為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中共藉93閱兵打造支持自由形象 葉望輝籲台灣展現對全球做的正面貢獻

    美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員、美國前副國安顧問葉望輝視訊參與「中共舉辦93閱兵活動內外目的與意涵」座談會。（記者黃靖媗攝）

    2025/08/30 12:05

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國將在9月3日於天安門廣場舉行抗日紀念與閱兵儀式。美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員、美國前副國安顧問葉望輝（Steve Yates）表示，中共藉93閱兵採取「修正主義」，抹煞中華民國在中國歷史上的角色，向全世界投射出他們想要支持自由、支持世界秩序穩定的形象；台灣在閱兵後，應積極展現能夠對全球做的正面貢獻。

    亞太和平研究基金會今日舉辦「中共舉辦93閱兵活動內外目的與意涵」座談會。邀請葉望輝、美國現代中國研究中心董事長程曉農、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，及台北醫學大學通識教育中心副主任張國城與會。

    葉望輝認為，此次93閱兵的政治意涵大於軍事意涵，中共稱此次活動為紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，中共希望藉此向全世界投射出他們想要的形象，也就是「中共在二戰中反法西斯、反極權，讓大家覺得中共在現今世界秩序維持上，與過去扮演同樣的角色」，但事實上中共在二戰中沒有打敗日軍，也沒有與美國等聯軍聯手對抗軸心國。

    葉望輝表示，習近平領導下的中共正採取「修正主義」，重新打造中共自己的故事，讓大眾誤以為現在的中國像過去一樣支持自由、支持世界秩序穩定、反極權，並抹煞中華民國在中國歷史上扮演的重要角色，讓中華民國被邊緣化，藉統戰、政治作戰論述達到目標。

    但葉望輝指出，許多美國人不了解中國採取修正主義的做法，反而看到中共透過軍演展現實力。

    至於93閱兵對台灣的意義，葉望輝表示，美國希望台灣至少能做出比照烏克蘭的對國防承諾，像烏克蘭一樣做好充分準備，面對如此大的威脅時，願意挺身而出、進行抵抗。

    葉望輝說，當然沒人希望看到台灣經歷像烏克蘭人過去幾年經歷的狀況，但是美國領導人希望台灣展現出足夠的決心、足夠的準備、足夠的投入，儘管在某些領域可以看到台灣做法較積極，但仍有懷疑論者會質疑台灣是否有做足準備，是否有達到全社會韌性。

    葉望輝認為，在93閱兵後，台灣應積極展現能夠做出哪些對全球的正面貢獻，包括人民的準備，與對鄰國、韌性領域、信賴夥伴的投資計畫等。

    亞太和平研究基金會今日舉辦「中共舉辦93閱兵活動內外目的與意涵」座談會。邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（右）及台北醫學大學通識教育中心副主任張國城（左）與會。（記者方賓照攝）

    熱門推播