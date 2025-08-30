黃國昌違法集會被規勸嗆警「不要面帶微笑」 四叉貓：好變態唷

前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨30日進行「司法改革 公民走讀」活動，黨主席黃國昌率隊遊行至愛國西路、中山南路口。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今天在中正紀念堂捷運站口進行「司法改革 公民走讀」活動。不過隊伍到了愛國西路與中山南路附近，遭警方以沒有申請該路段集會遊行路權為由廣播，拒絕讓遊行隊伍前進。黃國昌嗆警察「你們才不要阻礙到人行道」，站在後面的警察請不要面帶微笑。對此，網紅「四叉貓」表示，國昌這種行為好變態唷！

當民眾黨隊伍到了愛國西路與中山南路附近，警方現場廣播，黃國昌及民眾違法在愛國西路、中山南路集會遊行，並請蒐證的同仁加強蒐證。黃國昌帶領現場民眾吶喊：「廢除集遊惡法，賴清德執政，人權變不見」。黃國昌向警方抗議，為什麼不讓他們走人行道？更嗆警察，「這位先生，做這種可恥的事情，請你不要面帶微笑」，並告訴走讀民眾，我們希望沿著愛國西路行走，但被警察圍起來了。

四叉貓在臉書PO文表示，因為維持秩序的警察面帶微笑，所以被黃國昌拿麥克風罵，國昌這種行為好變態唷！

