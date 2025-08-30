羅智強：若當國民黨主席將替黃呂錦茹平反 成立政治迫害調查委員會

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/08/30 10:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強日前宣布參選國民黨主席，他今天表示，若他當選黨主席，立即啟動「護黨計劃」，將為因幽靈連署遭羈押的前台北市黨部主委黃呂錦茹平反並保護受害黨工，推動立法院制定「政治迫害調查條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

羅智強在臉書對國民黨幹部與黨工同仁喊話，他表示，民進黨發動大罷免，更濫用司法，發動大搜索、大羈押，大家受苦了。黃呂錦茹被羈押近百日，交保金高達1000萬元，還要受居住、出境、出海的限制，甚至被戴上電子腳環，這是莫大的羞辱。

羅智強說，全台至少20處地方黨部遭到搜索，數百名同志被約談，數十人遭羈押、起訴。這樣的手段，令人心疼，更令人憤怒。民進黨對國民黨優秀幹部與黨工的迫害，是赤裸裸的政治清算。因此，他鄭重承諾，若他當選黨主席，立即啟動「護黨計劃」，既要為受害同志討回公道，更要安定軍心，凝聚戰力。

羅智強指出，第一，平反黃呂錦茹。他將推動立法院制定「政治迫害調查條例」，仿民進黨當年制定的「不當黨產條例」與「促進轉型正義條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。不僅要替本黨的黃呂錦茹等同志平反，也要替其他在野遭迫害的朋友，例如前民眾黨主席柯文哲，伸張正義。

羅智強表示，第二，設立「行政司法濫權平反基金」。大罷免期間，許多黨工與幹部被民進黨清算迫害，他們是國民黨的中流砥柱，黨主席有責任保護他們。他將籌設「行政司法濫權平反基金」，提供受害同志法律援助，全面負擔訴訟費用。

羅智強說，過去一年民主制衡這條路，國民黨的夥伴們走得太辛苦、太委屈，許多同仁甚至因此被剝奪自由，承受著不該承受的羞辱與打擊。而他也經歷了民進黨一整年大惡罷的霸凌和追殺，所以，對黨工幹部受的苦，他能感同身受。他承諾，他必定會為大家爭一口氣，爭一個公道，爭回尊嚴和榮譽，這是他參選中國國民黨主席的莊嚴承諾。

