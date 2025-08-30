3歲截肢前議員余筱菁遭諷「拿著輔具演戲」 周軒轟人身攻擊不會比較厲害

有網友在社群發文攻擊，質疑小時候因車禍而不幸失去左腿的前新竹縣議員余筱菁，「拿著輔具在路邊演戲，還是選不上議員」，讓政治工作者周軒質疑，「這種人身攻擊式的嘲笑，不會讓你看起來比較厲害」。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在社群發文攻擊，質疑小時候因車禍而不幸失去左腿的前新竹縣議員余筱菁，「拿著輔具在路邊演戲，還是選不上議員」，讓政治工作者周軒質疑，「這種人身攻擊式的嘲笑，不會讓你看起來比較厲害」。先前在大罷免中擔任竹一領銜人的余筱菁，也發文回應「我的輔具不是表演，而是我人生的一部分」、「不管身體如何，都有權利參與公共事務、改變社會」。她也感嘆「台灣已經開始實質言論審查，實質失去台灣民主社會中最重要自由了」。

周軒昨在臉書發文指出，過去曾擔任新竹縣議員的余筱菁，在先前的大罷免擔任竹一的領銜人，同時也是反共護台聯盟的發言人。但近日卻遭到許多不堪入目的留言攻擊。

周軒透露，余筱菁過去因為車禍失去了左腿，但依然沒有放棄她的人生，在這一次大罷免的過程，她因為腳使用輔具的關係，其實不能站太久，但卻依然跟周軒一起站在掃街車上面，一掃就是三小時，甚至在台中需要支援的時候，她還自己開著車下去，跟著大部隊一起掃街。只要各地罷團有需要，她都是最衝的那個。

周軒PO出截圖質疑，有網友竟在網路發文攻擊余筱菁，「你這麼努力拿著輔具在路邊演戲，還是選不上議員，你有沒有檢討過為何選輸？」，讓周軒直呼，我不知道台灣現在到底怎麼了，怎麼連這種話都說得出口。

周軒也怒批，「拿輔具演戲？要不要你來演一下看看？」、「你可以攻擊一個人的論述，挑剔一個人的立場。但是這種人身攻擊式的嘲笑，不會讓你看起來比較厲害」。

余筱菁回應網友的說法時也指出「沒有左腿的人，才需要用輔具，這不是作秀，而是需要我的假腳，我才有辦法行走，才有辦法跟普通人一樣正常生活」、「我的輔具不是表演，而是我人生的一部分。我失去左腿後，依然選擇站出來參選，就是希望讓更多人知道，不管身體如何，都有權利參與公共事務、改變社會」。

她今日也在粉專發文指出，國民黨跟民眾黨現在做的事情，就是要所有文化人不敢表態政治立場，否則未來只要相關的政府標案、場館可以去申請的，拿到任何補助的，都不能申請到。

余筱菁表示，讓電影、文創產業、寫作、音樂，任何文化相關的產業人士，只要〈敢表態〉支持非國眾兩黨的人，這是用政治的力量去壓迫人民政治上表態的自由，是思想控制的一環，加上用大量的網軍攻擊，讓所有人不敢表態。

余筱菁說明，因為表態後你將會害你的樂團，害你的公司，害你的家人，害你的學校未來申請不到補助，付出一生的熱情被現實打臉。未來樂團裡面誰敢討論政治？誰敢跳出來表態挺哪一個政黨？讓每個人在說話之前三思，讓每個人表態前猶豫。

余筱菁也直言，讓人民畏懼表態，這就是他們要的。她也在文末感嘆「台灣已經開始實質言論審查，實質失去台灣民主社會中最重要自由了」。

