    首頁　>　政治

    柯建銘去留引關注 林秉宥：盼總召順勢解脫不需要事事承擔

    民進黨總召柯建銘。（資料照）

    2025/08/30 12:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團總召柯建銘去留議題成為焦點，黨內醞釀連署全面改選黨團幹部。對此，新北市議員林秉宥表示，他期盼柯總召可以順勢解脫，不需要事事承擔，民進黨的未來成敗不必然為難一個老人，僅此而已。

    林秉宥在臉書PO文表示，說大罷免是柯總召發起的，就太看得起他了，民進黨開始跟罷團接觸的時候，第一次會議就有將近20個罷團出現，沒有任何黨公職的支持，甚至到第一階段一起送件那天，還有罷團跳出來說為什麼沒揪？因為根本不知道有這團。

    林秉宥指出，柯總召最大的錯，就是講出大罷免3個字，描述這個公民發起的運動，讓罷團感受到民進黨還是願意跟民眾站在一起，沒有被民進黨切割或放棄，言必稱精準罷免的人，全都是事後諸葛，哪一個人有站出來在第一時間叫這些罷團不要收連署書，集中力量來搞精準罷免？嘴巴講很簡單啊，誰能去跟這些公民夥伴說，你們不會成功，不要搞連署，誰？

    林秉宥直言，所以以罷免失利為由要他下台，是沒有邏輯的說法，因為發動罷免的從來都不是他，但他期盼柯總召可以順勢解脫，不需要事事承擔，民進黨的未來成敗不必然為難一個老人，僅此而已。

    熱門推播