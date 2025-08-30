美國參院軍委會重量級訪團為何「跳島式訪問」？ 國安人士揭關鍵

賴清德總統接見美國參院軍委會主席韋克爾（右三）及費雪參議員（左三）。（總統府提供）

2025/08/30 09:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker, R-MS）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer, R-NE）昨抵台，兩位參議員22日展開印太行程，先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣，韋克爾昨日晉見賴清德總統也形容台灣為此行「亮點」。

國安人士說，這些是太平洋第一、第二島鏈區塊，防堵中國威權擴張的關鍵節點；顯示美國高度重視印太安全，因此透過訪團跳島式的訪問，以行動回應來自中國顯性的威脅。

請繼續往下閱讀...

國安人士說，兩人訪台時機高度重要，包括選擇在中國對島鏈，包括台灣在內威脅越來越高的期間，像是菲律賓與中國才剛發生海上衝突、媒體揭露中國在印太島鏈投入更多軍事威脅；此外，選擇在下週（9月3日）中國才要盛大辦理閱兵，並且是偕同俄羅斯、伊朗、北韓等極權陣營夥伴威懾國際的時刻。顯示美方藉此傳遞因應中國威脅的重要訊息。

國安人士還說，訪團也帶來的重要意義，包括美國對台灣安全承諾的強烈訊息；美國政要力挺台灣的強烈訊息；美國對台灣安全關注的強烈訊息等。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也表示，訪團此行象徵台灣在美國國防戰略中扮演關鍵重要角色，美國會參院軍委會也高度重視台灣，同時希望帶給台灣社會一定程度信心，並傳達美國在意台海和平穩定、在意台灣的清晰訊號。

訪團昨抵台後第一個公開行程，到總統府晉見賴總統，並於敞廳發表簡短談話，葉耀元分析兩象徵意義，其一，訪團高度重視台灣政府，因此下飛機後第一個行程就是與國家元首會面，也代表民進黨政府與參議院軍委會雙邊立場已經有一定程度共識，甚至是非常緊密，才有辦法進行高層會晤，並且會後即發表談話。

此次睽違9年再有軍委會主席訪台，葉耀元分析，代表一項重要意義，「美國他的一個國防建置裡面，事實上一直以來都包含著台灣」，台灣在美國國防戰略中扮演相當重要角色，台灣本身一定程度代表了美國的國家利益。

葉指出，美國作為民主國家，與台灣共享相同理念價值，軍委會主席率團訪台，一來是希望帶給台灣社會一定程度的信心，同時也清楚傳遞美國在意台海和平穩定、在意台灣的訊號。

相關新聞：美國參院軍委會重量級訪團強力挺台 實際行動打破「三疑論」

賴清德總統贈F16戰機飛行夾克給來訪美國參議員費雪。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法