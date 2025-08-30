國民黨延後領表選黨魁 張亞中：圖利特定人選淪「醬缸文化」最佳寫照

國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中。（資料照）

2025/08/30 09:13

〔記者施曉光／台北報導〕為等待「眾望所歸」人選、台中市長盧秀燕回心轉意，參選下一任黨主席，國民黨日前宣布延後黨主席選舉領表登記時間2週，黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中近日在臉書發文痛批，當一個政黨連比賽規則都能隨時修改，只為圖利特定人選時，就失去了被人民尊敬的資格，也淪為「醬缸文化」的最佳寫照，如果可以成為黨主席，他會用力打破這個已經被當權者搞得腐敗的醬缸。

此外，對於黨中央最近更改黨員取得投票資格的黨費補交期限，由規定的6月18日改為8月28日，張亞中批評這是明顯暗示「人頭黨員」大戶已進場部署，「看著這種種『可以任性任意』突破底線的發展，我不禁要痛斥：國民黨的醬缸文化，還要多『醬』才算底線？」「比賽規則隨時能改，公平何在？」

請繼續往下閱讀...

對於其他競爭者宣稱如果盧秀燕參選，就會退選，張亞中批評，「這種兒戲般的發言，完全沒有競爭者應有的運動精神。他們在乎的不是比賽本身，而是自己的算計」，甚至有參選人宣稱如果當選黨主席，就會直接徵召盧秀燕參選2028總統，張亞中痛斥這場黨主席選舉不再是選領導人，而是選一個「看守」、「保駕護航」的工具人。

他譏諷稱，「贏」成為唯一口號，卻毫無方法，而且答案只有2招，「推盧秀燕」以及「藍白合」，「這樣的政治智慧，簡直就像一個人天天喊著『我要發財』，卻除了『找個有錢爸爸』或『娶（嫁）個有錢老婆或老公』之外，沒有任何實際方案，「當『贏』成為空洞的唯一價值，卻無具體路徑與政策，國民黨的前途不過是原地打轉，甚至走向沉淪。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法