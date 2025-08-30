為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌帶頭違法遊行嗆警察可恥 吳靜怡：少拿賴清德當盾牌！

    民眾黨司法正義走讀活動遭警察廣播違法集會遊行。（記者塗建榮攝）

    民眾黨司法正義走讀活動遭警察廣播違法集會遊行。（記者塗建榮攝）

    2025/08/30 09:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今天在中正紀念堂捷運站口進行「司法改革 公民走讀」活動。不過隊伍到了愛國西路與中山南路附近，遭警方以沒有申請該路段集會遊行路權為由廣播，拒絕讓遊行隊伍前進。黃國昌痛斥，廢除集遊惡法，號召民眾要賴清德出來面對，「萊爾校長出來面對」。對此媒體人吳靜怡表示，黃國昌少拿賴清德當對抗台北市警局的盾牌！違法就是違法！

    吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌要黨公職站第一排手勾著手，然後整隊要三排，並不斷驅趕攝影大哥，黃國昌用「緊急避難」的說法企圖要製造衝突準備，而陳佩琪此時不舒服需要救護車，這群人喊著司法不公卻又違法。

    吳靜怡指出，黃國昌率領黨公職和小草們從中正紀念堂集合，吵著要讓「一大群人」走人行道，明顯就是違法，蔣萬安市警局的警察們辛辛苦苦一早做維安，黃國昌就是想要硬闖，明知道違法就硬是要幹，如果現場發生任何衝突，當然，就是號召集會的黃國昌要付最大責任！

    吳靜怡續指，民眾黨的立委拿年輕人會衝動當作跟警察談判的籌碼，甚至還說越晚人越多，說實話，黃國昌如果要遊行就請合法，不是拿小草當肉盾，不是推著柯文哲媽媽這樣的長輩當成給警察的壓力。

    吳靜怡直言，黃國昌的政治秀一定口不離賴清德，完全無法理解對柯文哲有任何幫助？若有任何衝突，反而更能證實柯文哲有巨大的實質影響力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播