黃國昌帶頭違法遊行嗆警察可恥 吳靜怡：少拿賴清德當盾牌！

民眾黨司法正義走讀活動遭警察廣播違法集會遊行。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 09:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今天在中正紀念堂捷運站口進行「司法改革 公民走讀」活動。不過隊伍到了愛國西路與中山南路附近，遭警方以沒有申請該路段集會遊行路權為由廣播，拒絕讓遊行隊伍前進。黃國昌痛斥，廢除集遊惡法，號召民眾要賴清德出來面對，「萊爾校長出來面對」。對此媒體人吳靜怡表示，黃國昌少拿賴清德當對抗台北市警局的盾牌！違法就是違法！

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌要黨公職站第一排手勾著手，然後整隊要三排，並不斷驅趕攝影大哥，黃國昌用「緊急避難」的說法企圖要製造衝突準備，而陳佩琪此時不舒服需要救護車，這群人喊著司法不公卻又違法。

吳靜怡指出，黃國昌率領黨公職和小草們從中正紀念堂集合，吵著要讓「一大群人」走人行道，明顯就是違法，蔣萬安市警局的警察們辛辛苦苦一早做維安，黃國昌就是想要硬闖，明知道違法就硬是要幹，如果現場發生任何衝突，當然，就是號召集會的黃國昌要付最大責任！

吳靜怡續指，民眾黨的立委拿年輕人會衝動當作跟警察談判的籌碼，甚至還說越晚人越多，說實話，黃國昌如果要遊行就請合法，不是拿小草當肉盾，不是推著柯文哲媽媽這樣的長輩當成給警察的壓力。

吳靜怡直言，黃國昌的政治秀一定口不離賴清德，完全無法理解對柯文哲有任何幫助？若有任何衝突，反而更能證實柯文哲有巨大的實質影響力。

