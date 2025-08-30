美國參院軍委會重量級訪團強力挺台 實際行動打破「三疑論」

賴清德總統接見美國參院軍委會主席韋克爾（右三）及費雪參議員（左三）等一行。（總統府提供）

2025/08/30 09:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾、參議員費雪昨抵台訪問，是睽違9年再有參院軍委會主席訪台。兩位參議員昨晉見賴清德總統及公開發言時，堅定重申美國的挺台立場，以及表達美國對台安全合作的重視、對台灣國防自主的關心等，也強調會確保台灣有決定自己未來的實力。兩人今日還將於台北賓館舉行記者會，藉由實際行動打破台灣國內充斥各種疑美論、疑軍論、疑賴論。

共和黨籍的韋克爾（Roger Wicker），是馬侃（John McCain）2016年6月率團訪台以來，睽違9年再有參院軍委會主席訪台。韋克爾本人也是睽違24年再訪台灣，前次是以聯邦眾議員的身分於2001年來訪。

請繼續往下閱讀...

訪團昨抵台後第一個公開行程，是到總統府晉見總統，並於府內的敞廳發表簡短談話，藉此凸顯高度重視台灣政府。韋克爾答覆媒體說，很高興看到台灣明年度國防預算占比提高至GDP的3%，並在2030年前達到約5%，台美是同舟共濟的朋友，期盼台美能加強軍事合作，強化國防產業鏈。

韋克爾還說，所謂「自決與民主威脅世界和平」的說法完全是荒謬的。真正威脅鄰國的，從來不是由人民選出的民主國家或共和國，而是極權與壓迫的國家，在那裡人民沒有發聲機會，鄰國與鄰近人民卻必須夜夜擔心自己國家是否遭到侵略；因此，他完全拒絕這種說法。

涉外人士指出，韋克爾本身就是立場堅定的挺台派。他曾於2023年3月在參議院發表演說，闡述其於第118屆參院軍委會的優先事項，表明美國必須緊急武裝台灣，加速「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈售台，並呼籲拜登總統動用10億美元的總統提用權（Presidential Drawdown Authority, PDA）支持台灣。

而同行的資深參議員費雪（Deb Fischer）則是首度訪台。費雪現為參院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重。

兩位參議員22日展開印太行程，先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓以及台灣，這些都是防堵中國威權擴張的關鍵節點。

相關新聞：美國參院軍委會重量級訪團為何「跳島式訪問」？ 國安人士揭關鍵

賴清德總統贈送F16戰機飛行夾克給美國參院軍委會主席韋克爾。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法