翁曉玲提案國家公園禁太陽能板 「雪羊」批可恥：用偷懶的態度隨便立法

翁曉玲日前提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，引發外界質疑，知名登山客「雪羊」黃鈺翔發文質疑「帶著對綠能的恨意和扭曲，用偷懶的態度隨便立法，根本可恥」。（資料照）

2025/08/30 11:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲日前提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，引發外界質疑，知名登山客「雪羊」黃鈺翔發文批評，國家公園內所有的山屋、地震站、氣象站、基地台，幾乎全部都以太陽能板作為全部或部分電力來源，禁用的話相當於基礎科學研究全廢、登山安全大打折扣，山岳輿論當然馬上炸鍋。「雪羊」也指出，被炎上的翁曉玲馬上就出來澄清，也讓他質疑「帶著對綠能的恨意和扭曲，用偷懶的態度隨便立法，根本可恥」。

國民黨立委翁曉玲提案，為確保國家公園的完整性與永續性，應禁止國家公園區域內設置太陽能等再生能源發電設備，引發外界質疑，未來山屋、氣象站難道要揹柴油上山發電？

「雪羊」在臉書發文指出，他人還在婆羅洲，網路斷斷續續，好不容易連上卻看到國民黨立委翁曉玲又把歪腦筋動到國家公園上，想要立法禁止國家公園內的太陽能使用。

「雪羊」表示，山岳輿論當然馬上炸鍋，因為國家公園內所有的山屋、地震站、氣象站、基地台，幾乎全部都以太陽能板作為全部或部分電力來源，禁用的話相當於基礎科學研究全廢、登山安全大打折扣（基地台）。

「雪羊」批評，「想當然爾，被輿論炎上的翁曉玲，馬上就出來澄清我上面講的這些設施不在此列，修法目的是防止大規模光電廠出現在國家公園內破壞環境」。他也質疑，「對啊，那為什麼草案一開始不寫清楚，非得要帶著對綠能的恨意一刀切，把所有太陽能都抹成『惡』來禁止？」、「難不成每個地震研究站、氣象站和山屋都要改成柴油發電機，滿山隆隆響還要一直定期運補柴油來燒，才叫『環保』？簡直扯上天了」。

「雪羊」表示，如果一開始就寫清楚是要對抗大規模太陽能開發，沒有連上電網的自用型設備不在此列，不就不會這麼難看？並質疑「這擺明是帶著對綠能的恨意和扭曲，用偷懶的態度隨便立法，根本可恥」。

「雪羊」也強調，國家公園原本就有權力限制區域內任何大型開發，這種修法根本是脫褲子放屁，薪水小偷來著。

「雪羊」在文末也直言，無論如何，翁曉玲自己都在林智群律師那邊留言說，「沒有要限制不和電網相連的小型太陽能發電了」。他也呼籲，「這一題，就讓所有關心山林的人們，一起大力監督，督起來！」

