藍委批115年總預算媒宣費暴衝近14億 一定刪光浮編

2025/08/30 10:40

〔記者劉宛琳／台北報導〕 115年度中央政府總預算在「媒體政策及業務宣導」編列13億7945萬2千元，較114年的法定預算7億2447萬3千元增加6億5497萬9千元。國民黨立委許宇甄批評，媒宣費成長90.41%，幾乎翻倍，這樣暴增數字令人觸目驚心，根本是大內宣經費全面加碼，是要用來幫賴清德洗民調嗎？許揚言，國民黨在預算審查時，一定會嚴格審查，不該給的媒宣費用一毛都不會給，浮編 的一定會刪光。

許宇甄指出，在各部會編列媒宣費中，內政部及所屬編列高達2億7777萬9千元，主要用於警政署「防詐宣導」。然而現實是「詐騙越打越多、越打越大」，根本無濟於事，卻還要繼續砸錢做廣告。

許宇甄表示，外交部、農業部、交通部、客委會等單位的宣導費也全面破億，尤其客委會，從114年的4131萬8千元，115年暴增至1億359萬5千元，其中「藝文傳播推展」更翻倍到 9204萬5千元，這種難以合理解釋的編列，根本就是失控濫花。

許強烈批評，民眾對媒宣費流向早有疑慮，因為經費往往集中在特定綠色媒體。今年民進黨發動大罷免，綠色媒體就全面配合，鋪天蓋地誤導選民，甚至將在野黨「凍結預算」歪曲成「刪減」，公然顛倒黑白，賴清德還從綠媒挖來名嘴當秘書長，還編列高額預算，黨政媒一體完全不避嫌。

許宇甄表示，審計部的決算報告更揭露，勞動部把就業安定基金挪去做大內宣，還用開口合約，成果低落卻花光鉅款。但即便如此，115年度仍編列1億2329萬元，形同無視過去弊病。這些是檯面上看得到的，真正的媒宣費總額絕不止目前帳面上的14億元。

許宇甄指出，這次的媒宣費更註明「評核指標」，包括數位瀏覽人數、網路觸及率等。問題在於，若達不到標準，是否會追究？還是只是裝飾用的數字，根本不需負責？這種作法只是想用來欺騙立法委員，更是要用來欺騙納稅人。

