民眾黨違法遊行被攔阻！黃國昌帶頭抗議 嗆警察可恥

民眾黨司法正義走讀活動遭警察廣播違法集會遊行。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 08:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今天在中正紀念堂捷運站口進行「司法改革 公民走讀」活動。不過隊伍到了愛國西路與中山南路附近，遭警方以沒有申請該路段集會遊行路權為由廣播，拒絕讓遊行隊伍前進。黃國昌痛斥，廢除集遊惡法，號召民眾要賴清德出來面對，「萊爾校長出來面對」。

警方現場廣播，黃國昌及民眾違法在愛國西路、中山南路集會遊行，並請蒐證的同仁加強蒐證。黃國昌帶領現場民眾吶喊：「廢除集遊惡法，賴清德執政，人權變不見」。黃國昌向警方抗議，為什麼不讓他們走人行道？更嗆警察，「這位先生，做這種可恥的事情，請你不要面帶微笑」，並告訴走讀民眾，我們希望沿著愛國西路行走，但被警察圍起來了。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，行走人行道是人民的權利，質疑為什麼前總統蔡英文執政時可以走總統府面前的人行道，賴清德卻不行？要求警察不要擋人民走人行道，警察是人民的警察，還是賴清德的鷹犬？控訴賴清德集權，中華民國的法律什麼時候變成這樣？行走人行道是人民的權利。

民眾黨司法正義走讀活動遭警察廣播違法集會遊行。（記者塗建榮攝）

民眾黨司法正義走讀活動遭警察廣播違法集會遊行。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法