柯文哲關押一年 黃國昌830行動宣言提4改革

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今天在中正紀念堂捷運站口進行「司法改革 公民走讀」活動，黨主席黃國昌現場宣讀830行動宣言，提出強化偵查不公開、杜絕濫權羈押等四項改革，宣示終結政治追殺，找回國家正義。

黃國昌表示，2024年8月30日，發生台灣史上首次主要在野黨中央黨部與黨主席住家遭執政黨發動檢調同步搜索之駭人事件，而柯文哲更被檢調帶走，遭關押迄今已滿週年。當天早上7點半，台北地檢署及法務部廉政署在民眾黨明確告知中央黨部內並無柯文哲辦公室的狀況下，竟仍違法大肆強行搜索，更恣意翻找黨部文件與黨工物品；同時，大隊人馬前往柯文哲住家翻箱倒櫃、將柯文哲帶走，拘束其身體自由長達67小時，期間不斷進行疲勞偵訊，整個離譜過程不僅嚴重違反正當法律程序，更是震驚台灣社會。

黃國昌表示，檢調緊接著對民眾黨從秘書長到基層黨工數十人進行大規模約談；台北市政府從前市長、前副市長到前科長，均難倖免。更離譜的是，對於北檢荒腔走板的違法行徑，竟然是由執政的民主進步黨黨中央為其發文辯駁，而後續更大剌剌上演「黨檢媒」三位一體的醜陋戲碼，透過國家機器及其側翼媒體不斷釋放片面扭曲又錯誤百出的偵辦機密，一方面對柯文哲進行撲天蓋地的人格摧毀與抹黑抹黃，一方面更試圖徹底癱瘓民眾黨的運作。執政黨結合司法鷹犬與側翼黨媒，其目的昭然若揭，就是要「鬥臭柯文哲、搞垮民眾黨」，藉此為民進黨「40%總統」賴清德在2028年的連任之路，除去最大的障礙。

黃國昌說，當司法檢調淪為掌權者打壓異己的鷹犬，當押人取供成為司法迫害的利器，當無辜生命因遭司法脅迫而不幸殞落，當製作圖卡質疑司法不公都會遭到濫權羈押，台灣人好不容易歷經數十年爭取的民主法治，已遭執政者摧殘破壞，司法之程序正義與基本人權保障，更是蕩然無存。

黃國昌表示，遭到長期監禁隔離的柯文哲主席，面對如此不公不義的政治追殺，卻從未失志喪氣，他多次在公開法庭上表達對台灣司法之擔憂，他說：「我已經被羈押一年，對我個人而言，這些痛苦都是小事。但對台灣司法的社會信任度的維護，如何把傷害降到最低，這是我更關心的」。

黃國昌表示，830已在台灣民主法治史上烙下深深的傷痕。我們選擇在830號召公民勇敢起身，就是要喚醒公民社會的集體良知，為所有台灣人民改革司法體制、爭取司法獨立、捍衛司法公正。唯有我們共同正視司法已扭曲為掌權者肅清政敵的工具之事實，集體發出要求打破綠色恐怖司法之怒吼，我們才能真正防止今天的旁觀者，成為明日的受難人。

黃國昌表示，因此，我們宣示將積極推動各項改革措施：ㄧ、強化偵查不公開，嚴肅追究洩密責任；二、杜絕濫權羈押，有效防止押人取供；三、提升檢察體系獨立性，杜絕政治黑手操縱司法人事影響個案；四、盡速讓陽光照進法庭，提升司法透明度，強化公眾監督。

黃國昌說，在830那天，我們曾走過最深的黑暗；如今，改革號角已經響起。我們決定勇敢奮起，並非為單一受害者戰鬥，更不只是為單一個案努力，我們將讓830的哨音，成為受壓迫者的微光，我們要推動司法改革，讓台灣人的正義，奮起重生。為台灣找回公正的司法，讓司法重新被信賴，讓人權真正受保障，讓下一代享有真正的平等自由。

