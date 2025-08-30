南投縣民最挺核電？ 政壇人士︰罷免帶動核三公投投票率

2025/08/30 08:18

〔記者張協昇／南投報導〕民眾黨發起核三重啟公投案，南投縣投票率高達47.4%，且同意票動員率也達33.4%，均居全國第一位，有民眾狠酸核電廠蓋南投，引發討論。惟政壇人士分析指出，南投此次公投案投票率之所以最高，是因罷免案帶動拉高公投投票率，並非多數南投人真的喜歡核電。

政壇人士表示，此次823罷免投票，4縣市罷免7藍委，南投縣只有兩個立委選區，兩名藍委都遭公民團體發動罷免，是4縣市中唯一全縣進行罷免投票的縣市，罷方與反罷方動員催票激烈，民眾投罷免票時就會順手投公投票，無論投同意或不同意票，公投投票率自然高於其他縣市，又因同意票動員率是以同意票數除以投票權人總數計算，因投票率高，同意票動員率相對也高。

政壇人士進一步指出，從此次南投縣罷免投票，第一選區罷免馬文君的投票率是49.24%、第二選區罷免游顥的投票率是49.44%，與重啟核三公投案的投票率47.4%比較，三者投票率不會差很多，可見係罷免投票帶動了公投投票率。如果單從同意票與不同意票占比來看，南投縣同意重啟核電的民眾占70.4%，其實在全國各縣市的同意占比中是排在後面。

民進黨縣議員沈夙崢也表示，這次核三重啟公投案，許多民眾對公投內容一知半解，公投投票率高，可能是因合併罷免案投票，並不能反映出真正民意，南投要蓋1座垃圾掩埋場都很困難，更何況蓋核電廠及存放核廢料。

