明年統籌款345億「未分完」 卓揆下週找地方首長討論事權分配

行政院長卓榮泰最快下週將邀集地方首長討論事權分配。（資料照）

2025/08/30 08:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕新版財劃法上路，明年中央統籌分配稅款高達8841億元，較今年暴增4169億元，增幅達89％，但因新法分配公式有爭議，尚有345.5億元未分完，且連江縣統籌分配稅款明年負成長，財政部昨已通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，而行政院長卓榮泰最快下週將邀集地方首長討論事權分配。

財政部昨依照新版財政收支劃分法公式計算，通知直轄市及各縣市政府明年度統籌分配稅款及分配款數額，相較今年度與明年度，台北市由707.02億元增加至1149.24億元；新北市則從550.61億元增加為957.68億元。

台中市自452.44億元增至741.04億元；台南市由327.21億元增為496.70億元；高雄市507.41億元增加至757.80億元；桃園市從362.75億元增為652.85億元；備受外界關注的連江縣則彌平差額至持平為7.23億元。而基隆市、雲林縣等部分縣市，則不滿獲得的統籌分配稅款與自行計算的不符。

行政院發言人李慧芝昨晚表示，由於新版財劃法水平分配公式問題，有部分縣市獲配的統籌分配稅款，增加幅度非常高，例如，台北市由今年度696.8億元，增加至明年度的1149.2億元，總計增加452.4億元，幅度將近65%。

李慧芝說，退萬步言，即使北市府加計「金融營業稅短少補助款」10.2億 ，今年度以707億計算，明年度總計也增加442.2億元，增幅也高達62.5%。但相較之下，連江縣明年度的統籌分配稅款卻是負成長，財政部為此先添補以彌平差額。

李慧芝表示，統籌分配稅款增加近9成，佔歲入近3分之1，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，增加幅度將近9成，且佔中央歲入比率達31%。

李慧芝表示，行政院主計總處昨也將「115年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配方式」函送各地方政府，近日主總也會邀請各地方政府主計人員，針對各項經費分配方式進行討論。

