柯文哲關押一年 柯媽現身民眾黨走讀活動：現在不能亂講話

民眾黨今天在中正紀念堂捷運站口舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲的母親何瑞英出席。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 08:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲關押一週年，民眾黨今天在中正紀念堂捷運站口舉行「司法改革公民走讀」活動。柯文哲的母親何瑞英現身現場，她受訪表示，自己認不得大家了，現在好像不能亂講話。

柯媽說，她今天早上才上來的，是媳婦叫她上來的。面對媒體採訪，她說，現在她比較老又比較笨了，身體當然有比較難過的地方，「但是我好像不能隨便亂講話」（台語）現在她認不得大家了，很多人看過但認不得（指記者）。

柯妻陳佩琪受訪表示，就像她昨天在臉書寫的，這是在沒有證據，連法條都還沒有釐清之下，到黨主席家搜索。現在把她先生羈押了一年，連京華城到底違反哪一條法條都還在釐清法條當中，竟然可以把一個在野黨的黨主席，就一般的平民都不可以這樣對待。

陳佩琪說，今天來到司法改革的走讀，是要喚醒台灣人對司法的正義，本來已經很脆弱了，結果沒有想到還被人家這樣子。那天她看到沒有列入筆錄的偵訊光碟，都覺得那個不是在偵訊人家的光碟，只是在誘導他，只要能夠誘導出柯文哲，只要能說柯文哲是違法的，他們的目的就只是要這樣，坐實了他們只是違法搜索，找不到法條，又關押了人家一年的時間，這是殘害人家的人權，傷害他的身體，這是今天來參加這個活動最重要的理由，希望能夠把台灣的司法正義重建起來。

媒體詢問陳佩琪在臉書上表達無法忘記檢察官江貞瑜在她家庭院對柯文哲大吼一事。陳佩琪說，這是我們平民百姓沒有遇到的狀況，每次去回想她的心還是揪在一起，我們的司法居然是一個沒有證據之下，派了一大堆檢察官和搜索官來這邊違法大搜索，再到外面去把她先生帶走叫囂。

