政府官員警告別參加九三閱兵 國台辦揚言追責打擊

陸委會已宣布，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動。圖為退役中將吳思懷（前排右1）2016年赴中參加一場紀念孫中山活動時，聽中共總書記習近平致辭、起立聽中華人民共和國國歌，引發爭議。（圖擷取自中國央視，資料照）

2025/08/29 23:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕我官員近日警告，曾任政務官的國民黨人士，或指標性人物前往中國參加九三閱兵，將依法查辦。中國國台辦今日反嗆，「對於民進黨當局個別人公開叫囂，甘當『台獨』打手、幫凶，我們將依法追責，堅決打擊」；陸委會對此表示，曾任國防、外交等政務副首長以上人員，參與中共「九三閱兵」，將停止或剝奪退休給與。

國台辦發言人朱鳳蓮今（29日）晚發布「答記者問」表示，「台灣各界代表人士來京參加抗戰勝利80周年紀念活動，是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可厚非，有利於兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大抗戰精神，共同致力於兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興」。

朱鳳蓮批評，「民進黨當局對此如臨大敵，百般阻撓、威脅恐嚇，完全喪失民族立場，背棄正義和良知，嚴重違背兩岸同胞意願，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露其『台獨』本性，卑鄙齷齪，令人不齒」。

朱鳳蓮嗆聲，「對於民進黨當局個別人公開叫囂，甘當『台獨』打手、幫凶，我們將依法追責，堅決打擊」。

對此，陸委會重申，依兩岸條例第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦之慶典或活動。

陸委會強調，上開指標性人員如違反上開規定，參與中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

陸委會再次呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，同時歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會等中央政府機關陸續將舉辦的對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

圖為陸委會提醒台灣青年小心中共統戰陷阱。（圖取自陸委會臉書，資料照）

