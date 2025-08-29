為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民主從「里」開始！民進黨高市黨部基層攬才 10月辦里長海選

    民進黨高雄市黨部將舉辦里長海選青年營。（民進黨提供）

    民進黨高雄市黨部將舉辦里長海選青年營。（民進黨提供）

    2025/08/29 23:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕守護台灣民主，從「里」開始！民進黨高雄市黨部將於10月份舉辦里長海選青年營，培育基層新血，歡迎有志者報名。

    高雄市目前有890里，全國前10大里就包辦6里，民政局近期啟動里別調整計畫，8月陸續於左營、仁武、楠梓、鼓山區舉辦地方說明會，左營區福山里確定將拆分4里、菜公里將拆分為3里、新上里將拆分為2里；仁武區八卦里也將拆分為2；楠梓區將調整宏南里併入宏毅里；鼓山區龍水里是否拆分為2，地方目前意見分歧。

    民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益今（29日）指出，里長不是只有掃街會勘、紅白場跑透透，是最接地氣的基層選舉，更是守護台灣民主的第一步，也是最貼近人民、最直接參與的基層選舉，因此今年推出全新「里長海選青年營」，盼為基層選舉攬才，並培育基層新血。

    「里長海選青年營」活動時間10月18 日（週六）上午9點至下午6點，地點在高雄軟體科技園區1樓會議室，報名費用1000元（含餐食、保險），全程參與者將退還500元保證金，預計招收60人，年齡須20歲以上、學歷不拘。

    民進黨高雄市黨部歡迎想改變台灣民主、想真正了解選舉運作、踏出從政第一步的民眾報名，成為推動基層民主的力量。即日起至9月12日受理報名，報名連結：https://forms.gle/1JRijj6cBUSsBzfYA

