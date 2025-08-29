為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴瑞隆批惡修財劃法「她」主導 柯志恩拋郭國文大白話反擊

    賴瑞隆批國民黨惡修財劃法，是柯志恩主導惡法，傷害高雄利益。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆批國民黨惡修財劃法，是柯志恩主導惡法，傷害高雄利益。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/29 21:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆今（29日）晚怒批國民黨惡修財劃法，一隻牛剝兩層皮，是柯志恩主導惡法傷害高雄利益，擴大南北失衡；柯志恩隨即反駁說，民進黨為了和藍白鬥爭，棄修財劃法，賴瑞隆參與其中怎有臉批評？

    賴瑞隆痛批，國民黨惡修的財劃法，導致各縣市各項分配稅款改變，造成南北資源分配不均擴大，柯志恩主導此一「惡法」修正，讓高雄淪為全國最大輸家，更進一步拉大南北差距。他呼籲應立即補足一般性補助款，減少財劃法惡修對高雄的衝擊。

    賴瑞隆指出，柯志恩去年主導推出國民黨財劃法修正案，導致115年中央統籌分配稅款，台北市從696億增加至1149億，大幅增加452億；然而高雄僅獲757億，差距近400億，但高雄土地面積是台北的11倍大、人口是台北市的1倍，現在中央補助被削弱，高雄得不到應有的支持，且在六都之中，高雄與台南增加的資源墊底，對長期承擔台灣經濟發展的高雄而言，相當不公平。

    賴瑞隆怒批「柯志恩一再當雙面人、說一套做一套，屢屢拖高雄後腿」，若不願站在高雄立場，為高雄爭取建設經費，終究會被高雄人看破手腳。

    對此，柯志恩反駁說，財政部公布115年度中央普通統籌稅款分配金額，高雄市明年獲配757.8億，比去年增加250.39億，國民黨修正財政劃分收支法，幫高雄增加實質財源，賴瑞隆卻一再稱此修法為惡法，還批評她是主導修法的雙面人。

    柯志恩提醒賴瑞隆，民進黨立委郭國文日前才說出大白話，指民進黨為了與藍白「全面對抗」，減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版；所以是「民進黨為了政治鬥爭，不站在高雄立場，不為高雄爭取建設和經費，從頭到尾沒提黨版、院版，到底誰才是拖高雄後腿的雙面人？」

    柯志恩強調是民進黨為了和藍白鬥爭，棄修財劃法。（圖擷自柯志恩臉書）

    柯志恩強調是民進黨為了和藍白鬥爭，棄修財劃法。（圖擷自柯志恩臉書）

