美國參院軍委會主席來訪 賴清德：台美安全合作一脈相承

賴清德總統接見來訪的美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾與費雪參議員。（擷取自賴清德臉書）

2025/08/29 21:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今日接見來訪的美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾與費雪參議員。他並於臉書貼文表示，這是韋克爾主席首次以軍委會主席身分來訪，也是九年來軍委會主席再度率團訪台，象徵台美安全合作的一脈相承。

賴清德指出，兩位貴賓在會面中強調台美的堅定友誼，以及盼雙方繼續共同捍衛民主、深化夥伴關係。

總統說，他要感謝軍委會以具體行動，表達對台灣的強力支持，也衷心感謝美國國會近年來透過國防授權法案，給予台灣的安全倡議，這對台灣非常重要，特別是透過外國軍事融資，協助台灣提升國防戰力。而當前國際社會明確表示，台海的和平穩定是世界安全和繁榮的必要元素。台灣位居第一島鏈，直接面對威權主義的威脅，有決心守護國家安全，也深知有責任維護印太的和平穩定。

賴清德強調，我們持續提升國防預算，強化自我防衛能力，也秉持「不對稱戰力」，發展國防自主及軍事採購；同時台美間也努力推動國防工業從規劃、設計、製造，展開更密切的合作。

此外，他表示，台灣會繼續與民主陣營合作，肩並肩發揮嚇阻的力量，以實力達到區域的和平穩定，為全球的繁榮發展提供最穩定的力量。

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）（立者）及共和黨參議員費雪（DebFischer）（左）29日抵台訪問，下午前往總統府會晤總統賴清德（右），簡短發表致詞後雙方閉門會談。（中央社）

