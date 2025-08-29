監院調查「中壢事件」 揭「選舉確有作票」3大發現

2025/08/29 19:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕1977年疑因國民黨選舉舞弊，爆發民眾放火燒毀警察局的「中壢事件」，影響台灣民主甚鉅。監察院經過一年多調查後，報告彙整三大發現，一、該次選舉確有作票，二、台灣警備總司令部等相關檔案記載內容多處與事實不符，三、19歲青年江文國因「頭部貫穿傷」致死而未被揭露，政府至今仍未還其公道。

1977年11月19日，戒嚴時期的台灣縣市長選舉投票日，發生史上第一次疑因選舉舞弊而爆發群眾包圍、放火燒毀原桃園縣警察局中壢分局的「中壢事件」。當晚中壢聯外道路疑被封鎖、軍隊進入，警方發射催淚瓦斯並有民眾死傷。

「中壢事件」發生距今已48年，雖有歷史學者曾進行研究，惟仍缺乏官方全面且系統性的正式調查，值此推動轉型正義之際，監委范巽綠、林郁容完成調查報告，經監察院教育及文化委員會審查通過，就「中壢事件」之發生及責任等相關事項，函請行政院督促所屬研議檢討。

范巽綠、林郁容指出，「中壢事件」實情始末，因欠缺相關史料，真相難以釐清。經監察院向檔案局調取檔案72卷，共8050頁資料，陸續函請21個機關說明，並檢送相關卷證資料，諮詢相關學者、訪談受難者家屬及事發當時相關人員後，完成調查成果。

調查報告指出，「中壢事件」重要關鍵事項，是否確有選舉舞弊作票情事、鎮暴之過程與結果、是否施放催淚彈、死傷人數等情，經訪談許信良、張俊宏等人，發現警備總部等相關檔案記載內容，與實際情形顯有未符。

據調查，1977年11月19日五項公職選舉，為歷年規模最大一次公職選舉，台灣警備總部於1977年10月3日特訂定「台灣地區5項公職選舉期間治安維護綱要計畫」，依該計畫內容，顯見當時政府將黨外人士視為「偏激不法分子」，認其等將乘機進行各種陰謀活動，企圖掀起暴亂；又該次選舉期間，政府確有召集後備軍人和動員教師參與輔選特定候選人的情形，實有未當。

此次選舉結果，無黨籍人士取得桃園縣、台中市、台南市、高雄縣4席縣市長，77名省議員中當選21名，接近30%，獲得空前勝利，黨外勢力崛起，深刻影響日後台灣政治發展走向。時任國防部總政治作戰部主任王昇提及，軍方對於該次選舉之重視及參與。《蔣經國日記》中，蔣經國更敘及該次選舉所遭受的挫折和打擊，可以說是「深痛」而永難忘，乃是奇恥大辱，且心生「生而受辱不如死而求心安」之念。

監察院訪談許信良、張俊宏等人，並調閱警總檔案發現，諸多記載與訪談內容顯有未符。國安局及警總誣指許信良準備汽油、要求關閉變電所、和張俊宏通話、擬擴大變亂，以及許信良之弟指揮暴徒掀車等，皆為當事人否認，顯然政府預為未來抓人製造理由、羅織罪名、入人於罪。

另外，當年國民黨中常會決定淡化「中壢事件」，事發後的第二天，國內媒體無一報導，只有駐台外國記者劉美遠在《香港新聞周刊社》報導「非國民黨及被排出國民黨的候選人，空前的打敗了國民黨所提名的候選人」，及殷允芃提供《紐約時報》報導「許信良採取了些非正統及聳動中聽的競選策略，證明了他是有能力對抗國民黨執政的核心人物…」。直到同年11月26日《聯合報》方以全版報導、11月27日《中國時報》才跟進。

調查報告提及，楊梅鎮高山頂第279投票所作票案，為威權統治時期唯一被起訴判刑的作票案。檢視其作票經過，絕非一個民眾服務站幹事可自行決定如何做票與配票，且有主任管理員、主任監察員完全配合，顯為長期以來，威權統治政府系統性作票之慣常行為。

監察院強調，行政院允應督促相關主管機關妥予研議，對於「中壢事件」完成詳細的調查研究，並透過不義遺址空間保存、歷史記憶重建與再利用之規劃，轉化成為全體人民之集體記憶及法治教育場所，邁向落實自由民主憲政秩序、轉型正義主流化目標。

此外，關於19歲青年江文國因「頭部貫穿傷」昏迷5日後死亡，遺體遭迅速火化。報告直指，當日中壢分局前能擁槍者，軍警情特等潛伏人員可能性甚大，該侵害人民生命之事實行為，實為威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為，政府至今未還江文國公道，顯有未當，應協助受害者家屬依相關法令尋求侵害的賠償。

