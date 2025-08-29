韌性特別條例通過將普發1萬 政院：儘速提出特別預算

行政院。（資料照）

2025/08/29 19:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今（29日）三讀通過韌性特別條例部分條文修正案，行政院發言人李慧芝表示，本次修正案是為擴大對產業的支持、加強關懷弱勢與發放現金作業所需，感謝立法院朝野各黨團的支持，行政院會在仔細盤整後，儘速依修正案內容向立法院提出特別預算。

立法院院會今天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，經費上限從新台幣5450億元調整為5700億元，並規定普發現金於特別預算公布後1個月內開始執行，並於7個月內發放完畢。不過國民黨團、民眾黨團挾人數優勢否決200億元強化電力系統預算。

請繼續往下閱讀...

對於韌性特別條例「強化電力系統」所規劃200億遭刪除，李慧芝指出，由於這項預算是為了加強國內科學產業園區電力系統韌性，對於產業期待落空一事，政院感到十分遺憾，行政院長卓榮泰請經濟部及台電公司，在確保供電穩定與兼顧財政體質的前提下，盡力執行強化電力韌性的艱困工作，以確保產業所需穩定電力系統。

對於114年度中央政府總預算追加預算案878.4億元遭刪減59億元，李慧芝表示，其中包括文化部2.8億元以及中選會為辦理公投等選務工作所提15.4億元，政院對此也感到遺憾；至於立法院同時通過主決議，要求行政院立即撥付追加的636億一般性補助款給各地方政府，政院將依法辦理。

對於立法院今也三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，李慧芝指出，卓揆先前為此特別條例先行拜會立法院長韓國瑜，而立法院協商期間也先行徵詢行政院意見，在行政院同意下，將特別預算的經費上限提高為600億元，今日三讀未刪減照案通過，行政院特別感謝立法院以民眾最迫切的需求為念，未來會依此特別預算加速災後復原工作，也期望這樣的溝通模式能夠為日後朝野互動的典範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法