    首頁　>　政治

    國民黨質疑未紀念對日抗戰？陸委會無奈：預算被刪沒錢宣傳

    陸委會說，國防部和退輔會有辦對日抗戰紀念活動。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會說，國防部和退輔會有辦對日抗戰紀念活動。（記者陳鈺馥攝）

    2025/08/29 18:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨今舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80週年見證與省思紀念座談會」，國民黨主席朱立倫質疑民進黨沒有舉辦紀念活動，認為「中華民國的政府或中華民國的領導人，當然應該要正視我們的歷史」。對此，陸委會發言人梁文傑今天說，國防部、退輔會都已經在舉辦相關紀念活動，銘記中華民國反抗極權侵略的史實，中華民國政府並沒有忘記中華民國的歷史。

    媒體詢問，怎麼看民進黨沒有辦大型紀念活動、刻意淡化？朱立倫說，這是對全世界的和平非常重要的日子，同時也是對中華民國最重要的日子，作為中華民國的政府或中華民國的領導人，當然應該要正視我們的歷史，要能夠勇於面對中華民國的歷史，「不但要慶祝，同時立法院也通過今年的台灣光復節開始放假，讓所有的年輕人、下一代清楚，台灣是為什麼光復的」。

    「國防部、退輔會有辦相關活動」

    梁文傑在陸委會例行記者會說，國防部、退輔會都已經在舉辦相關紀念活動，銘記中華民國反抗極權侵略的史實，中華民國政府並沒有忘記中華民國的歷史。

    梁文傑說，政府各個跟這個主題有關的機關都有舉辦相關紀念活動，主要是國防部和退輔會，已經有辦過很多場，但是國防部的經費被統刪60%，退輔會預算也被刪了不少，花錢辦了活動，卻沒有經費宣傳，所以大家不太知道。

