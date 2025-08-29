註銷原籍證明卡關 陸委會轟國台辦對不起中配！梁文傑：不可能用「台灣省」名義發文

陸委會發言人梁文傑今日嚴正強調，我方不可能用「台灣省」名義向對方提出要求，並痛批「對岸政府對不起中配」！（記者陳鈺馥攝）

2025/08/29 18:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會日前致函海協會，希望協助中配取得註銷原籍證明文件。中國國台辦聲稱，除非民進黨當局承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義提出請求，否則中方不會接受。對於是否以「台灣省」名義發文？陸委會發言人梁文傑今日嚴正強調，我方不可能用「台灣省」名義向對方提出要求，並痛批「對岸政府對不起中配」！

朱鳳蓮27日在國台辦記者會聲稱，「民進黨當局」刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的中配，在早已超過追訴期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，目的是製造「兩國論」，為台獨分裂服務。

朱指稱，中國公安機關始終「依法依規」處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐。除非民進黨當局承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受此類所謂請求。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，在執行專案以後，絕大部分的中配是配合的，大部分人也都順利回到家鄉的公安局申請，大部分都很順利。但約有50位中配反映中國地方公安局不願配合，理由千奇百怪。碰到這樣的狀況，就把陳情案搜集起來，循兩會管道讓對方知道中配回到中國申請時遇到的困難。

梁文傑指出，其實中國各地做法不同，他們地方太大，有些地方可能不了解政策，我們讓對岸知道情況。在我們反映過後，這50位當中後來有人就順利拿到除籍證明。國台辦前天說要以「台灣省」名義提出申請，我們就是海基會對海協會來處理，不可能用「台灣省」名義向對方提出要求。

梁文傑強調，這次的專案是為了保障中配在台灣身分的完整性，如果對岸地方政府或公安單位不配合，結果就是使這些中配在台灣的身分沒受到確保，「如果他們以後被檢舉說有雙重身分、雙重戶籍，就要依法處理」。

梁文傑批評，國台辦口口聲聲說要保護中配，但我們看來，是你讓這些中配在台灣的身分無法獲得確保，「真正對不起中配朋友的，是對岸的政府」。

針對國台辦聲稱這些中配已過了「追訴期」，梁文傑則駁斥，除非把中配當成刑事犯罪才有追訴期，但這不是刑事犯罪，沒有追訴期的問題。梁也指出，還有7%的中配尚未完成繳納除籍證明，移民署會配合各單位把人找到，不會逕行取消台灣身分，會盡力找到這些人。

