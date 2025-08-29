考察長照、城市規劃! 侯友宜明出訪歐洲荷、奧、捷3國

新北市長侯友宜將於8月30日至9月9日率市府團隊出訪荷蘭、奧地利與捷克。（記者羅國嘉攝）

2025/08/29 18:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜將於8月30日至9月9日率市府團隊出訪荷蘭、奧地利與捷克，此行以「智慧醫療、健康照護及城市規劃」為核心，期盼借鏡國際成功經驗，作為城市治理與產業支持的重要參考。

新北市正面臨高齡人口快速增加與長照需求提升，侯友宜將前往荷蘭知名的失智照護社區「霍格威村」（The Hogeweyk）及飛利浦科技園區，深入了解「社區村落式」照護模式及AI應用於智慧醫療的實例；另也會拜訪「醫揚科技」，掌握新北在國際智慧醫療領域的發展現況，作為推動長照3.0及失智友善政策的重要參考。

請繼續往下閱讀...

產業面向方面，市府團隊將參訪電腦硬體大廠「研揚科技」、線材製造商「新泰工業」以及新創數位服務業者「Grenade Castle」。從科技、傳產到新創，橫跨多元產業領域，充分展現新北產業的國際布局。

侯友宜表示，藉由與海外台商交流，將深入理解產業發展挑戰與需求，市府也會規劃更具前瞻性的政策，協助企業強化國際競爭力。

除醫療與產業，侯友宜此行也將關注城市規劃與生活品質。行程規劃參訪奧地利維也納新市鎮「阿斯朋湖城」與多瑙河新區，吸取全球最宜居城市的發展經驗；並走訪荷蘭鹿特丹知名地標「Markthal市場」，了解傳統市場如何結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，轉型為具現代化特色的複合型空間，盼為新北市的市場翻新注入新靈感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法