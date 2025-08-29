民進黨宜蘭初選登記 冬山鄉長3搶1、蘇澳鎮長掛零

民進黨鄉鎮市長、縣議員等黨內初選今天下午5點登記截止。（記者王峻祺攝）

2025/08/29 18:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕佈局2026年大選，民進黨鄉鎮市長、縣議員等黨內初選今天下午5點登記截止，宜蘭縣12鄉鎮市長僅開放冬山鄉、蘇澳鎮登記，其中冬山鄉長3搶1，蘇澳鎮長則無人登記。縣議員部分，民進黨提15席，登記17人，宜蘭市、羅東鎮均競爭激烈，員山鄉及蘇澳鎮也超額，協調不成將辦初選。

宜蘭縣12鄉鎮市，民進黨籍冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲均2任屆滿，縣黨部開放登記，其餘10鄉鎮市長將以徵召或結盟產生，至登記截止冬山鄉有鄉代表游閔吉、縣議員謝燦輝及代表會副主席陳鏗芳等3人登記，其中謝燦輝回鍋參選鄉長。蘇澳鎮長則掛零。

縣議員提名15席，有17人登記。壯圍鄉因選區情況特殊先作「保留」，不開放初選登記。宜蘭市提3席，于閔如、縣議員林麗、游國連、縣議員黃惠慈及陳漢澤5人登記；羅東鎮3席，鎮代表簡鳴佐、縣議員謝家倫、縣議員呂惠卿、薛呈懿4人登記，宜蘭市及羅東鎮競爭激烈。冬山鄉3席，僅縣議員林佩螢登記。

其餘鄉鎮各1席，頭城鎮由縣議員林詩穎登記；礁溪鄉無人登記；員山鄉李姿婷、陳玉麟2人；五結鄉張明華；三星鄉游雅絢；蘇澳鎮則有鎮長李明哲、縣議員謝正信2人。大同、南澳兩山地鄉與平地原住民選區，由選對會另案處理。

縣黨部表示，五結鄉與蘇澳鎮都有縣議員第2席空間，考量無黨籍議員陳玉萍可能參選蘇澳鎮長，將連帶影響後續議員提名及鎮長人選，但不管陳最後有無轉換跑道，民進黨都不會缺席，鎮長部分會再辦理徵召等作業決定人選。

縣黨部表示，五結、三星鄉等10個鄉鎮市長，將等縣長參選人確定後，以徵召或結盟產生，若同時多人表態，會用「類民調」方式，下鄉傾聽基層聲音確定人選。外傳有意參選縣長的林峻輔，未登記參選縣議員，未來若改變動向，黨部執委會將另案討論；礁溪議員無人登記部分則採徵召。另外，鄉鎮市民代表有32人登記、村里長7人登記。

民進黨宜蘭冬山鄉長登記初選競爭，分別有鄉代表游閔吉（左起）、縣議員謝燦輝及代表會副主席陳鏗芳等3人登記。（圖擷取自各參選人臉書）

縣議員林詩穎（左）及縣議員謝正信分別登記頭城、蘇澳縣議員初選。（縣議員林詩穎提供）

民進黨宜蘭縣議員第一選區宜蘭市登記初選競爭激烈，有縣議員林麗（左起）、縣議員黃惠慈、陳漢澤、游國連及于閔如5人登記。（圖擷取自各參選人臉書）

