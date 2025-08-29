監委指中壢事件確有作票 促行政院詳盡調查

「中壢事件」主角許信良與中壢警分局。（資料照）

2025/08/29 18:37

〔中央社〕民國66年中壢事件是戒嚴時期首次發生疑似因選舉舞弊導致的群眾事件，監察委員范巽綠、林郁容今天透過新聞稿指出，經調查發現，該次選舉確有作票，且台灣警備總司令部等記載內容多處與事實不符等，請行政院督促所屬研議檢討全面且系統性的正式調查。

中壢事件距今48年，根據台灣省諮議會資料，民國66年，時任台灣省議員的許信良想參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名下自行參選，遭開除黨籍。當年11月19日投開票時，桃園縣中壢市的第213號投開票所傳出作票舞弊事件，引發許信良支持者，1萬多名憤怒群眾包圍中壢警察分局，搗毀警車、焚燒警局，是為中壢事件；而最終，許信良共獲22萬票，遙遙領先對手9萬票，成功當選。

請繼續往下閱讀...

范巽綠、林郁容表示，中壢事件影響台灣民主發展甚鉅，為瞭解中壢事件始末，兩人經1年多的調查後發現，該次選舉確有作票，且台灣警備總司令部等相關檔案記載內容多處與事實不符，以及19歲青年江文國因「頭部貫穿傷」致死而未被揭露。

監察院教育及文化委員會近日已審查通過2人調查報告，范巽綠、林郁容今天透過新聞稿指出，中壢事件欠缺相關史料，真相難以釐清，除查閱國史館「中壢事件相關人物訪談錄」專書，調查過程也至國發會檔案管理局調取相關檔案72卷、共8050頁資料，並函請21個機關說明及檢送相關卷證資料，也諮詢相關學者、訪談受難者家屬及事件發生當時相關人員。

監委指出，經訪談許信良等人，發現警備總部等相關檔案記載內容，與實際情形顯有未符，包含國家安全局及警備總部誣指許信良準備汽油、要求關閉變電所、擬擴大變亂，及許信良胞弟指揮暴徒掀車等，皆為當事人否認，顯然政府預為未來抓人製造理由、羅織罪名、入人於罪，而此等侵害當事人人權的作法，應清楚詳細更正於檔案附註。

中壢事件當天，也發生由苗栗赴桃園工廠工作的19歲青年江文國死亡事件。監委說，江文國當天晚間因「頭部貫穿傷」昏迷5日後死亡，遺體迅速火化，死因無人追究，但是當天中壢分局前能擁槍者，軍警情特等潛伏人員可能性甚大，這侵害民眾生命的事實行為，實為威權統治時期違反自由民主憲政秩序的不法行為，政府至今未還江文國公道，顯有未當。

監委指出，中壢事件至今缺乏官方全面且系統性的正式調查，行政院應督促相關主管機關妥予研議，對於中壢事件完成詳細的調查研究，並透過不義遺址空間保存、歷史記憶重建與再利用的規劃，轉化成為全體民眾集體記憶及法治教育場所，並將中壢事件中國家不法侵害行為納入平復與賠償的範圍，協助受害者家屬依相關規定尋求侵害的賠償。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法