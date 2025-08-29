為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    舔共藝人轉發武統貼文 陸委會警告：若再配合中方宣傳矮化依法處理

    包括歐陽娜娜等台灣藝人，屢配合中國官媒轉發促統貼文，被政府列為行政查察對象；陸委會今警告，若再有出現配合中方宣傳矮化、消滅我國家主權，或是支持武力侵略台灣等逾越台灣社會紅線行為，將依法處理。（取自微博）

    2025/08/29 18:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕部分台灣藝人配合中共官媒央視轉發消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統的貼文，陸委會今警告，相關做法已逾越台灣社會紅線，並涉及違反相關法令規範。若再有出現配合中方宣傳矮化、消滅我國家主權，或是支持武力侵略台灣等逾越台灣社會紅線行為，違規藝人已無藉口，政府將依法處理。

    陸委會表示，政府基於維護國家尊嚴之責，必須依法行政調查進行了解。本案陸委會會同主管機關文化部積極處理，召開跨部會會議，由文化部依行政程序約詢相關藝人。

    陸委會指出，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，台灣社會體諒藝人有「人在屋簷下，不得不低頭」的壓力，多予以包容。政府也多次宣導呼籲藝人考慮台灣社會觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，希望藝人勿為個人私利，配合中共對台統戰宣傳。

    陸委會強調，我們尊重每個人對於文化、民族的認同，但捍衛國家主權與自由民主，是台灣共識與核心利益之所在。依兩岸條例第33條之1第1項規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為，亦不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為」。政府相關查處目的是為了提供在中國的藝人有拒絕中共政治脅迫動員表態的理由，支持藝人向中方說「不」，幫助藝人有更自由的空間。

    陸委會重申，中共一再脅迫台灣藝人政治表態，營造兩岸「同屬一中」的假象，不會受到台灣社會的認同。尤其近來中共一再扭曲歷史事實，僭稱主導對日抗戰進而舉辦「九三」、「台灣光復」等相關活動，政府已呼籲國人勿配合參與，也要再次提醒藝人，若再有出現配合中方宣傳矮化、消滅我國家主權，或是支持武力侵略台灣等逾越台灣社會紅線行為，違規藝人已無藉口，政府將依法處理。

