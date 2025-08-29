為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    攬才專法三讀 放寬外國專才對象與停留期間

    立法院第十三屆第3會期於今（29）日結束，行政院長卓榮泰特地率相關部會到議場致意。（記者叢昌瑾攝）

    立法院第十三屆第3會期於今（29）日結束，行政院長卓榮泰特地率相關部會到議場致意。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/29 18:21

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法修正案」，擴大適用對象到世界排名前1500名大學畢業來台工作免2年工作經驗，延長數位遊牧簽證停留期間到2年，同時放寬申請永久居留規定，提高勞動和社會權益保障，盼延攬及留用更多國際人才。

    擴大適用對象部分，這次修法將世界前500名大學畢業生來台工作免2年工作經驗，放寬至前1500名大學畢業生，開放在近5年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學畢業生得申請個人工作許可、在我國畢業尋職期僑外生從事工作得免申請許可。

    為吸引更多數位遊牧人才，這次修法將數位遊牧簽證停留期間由現行6個月延長至最長2年。針對符合一定條件之外國特定專業人才也放寬申請永久居留規定，例如年所得600萬元以上者居留1年得申請永久居留，另放寬取得我國副學士以上學位畢業僑外生，得折抵申請永久居留之連續居留期間1至2年。

    勞動和社會權益保障方面，三讀條文規定，外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，且經許可永久居留者得適用就業保險，以及經許可永久居留且符合居住滿10年等條件者，得使用部分身心障礙照顧服務及長照服務。

    對於外國特定專業人才類別，三讀條文增列數位、運動、環境、生技4類，並開放公、私立高級中等以下學校雙語教育所聘請依其專長任教語言及語言以外的藝能及活動等相關領域或科目，協助相關教學及教師研習、培訓的教師。

