北市長照涵蓋率吊車尾 呂建德再轟蔣萬安：拿這麼多只贏離島不檢討？

2025/08/29 17:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部次長呂建德因點名台北市長照服務涵蓋率落後，批評「台北市有錢發敬老禮金，卻做不好長照」，槓上台北市長蔣萬安，雙方隔空交火，呂建德今（29日）再直言「蔣市長拿了這麼多錢跟資源，只贏離島的連江、金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」

呂建德昨在行政院院會後記者會直指，地方統籌分配款拿得多就要多負責任，台北市卻增加重陽敬老禮金，「這是為了選票的肉桶立法」，希望地方首長「每分錢都花在刀口上」。對此，北市府副發言人蔡畹鎣回擊，指這樣的說法是造謠，要求呂建德向基層同仁公開道歉。

衛福部今天公布台北市近3年長照需求服務涵蓋率，2022年47.33%（全國69.51%，排名20）、2023年53.51%（全國80.19%，排名20）、2024年58.10%（全國84.86%，排名20），始終墊底、僅領先離島。

呂建德今天受訪時再嗆「你台北資源拿那麼多，結果只贏離島，難道不用檢討嗎？」台北市自創涵蓋率算法，將「參與健康促進、關懷據點、家庭照顧者支持」的長者都納入，這些多屬健康或亞健康族群，並非失能人口，若硬套進去，分母就應該換成全市65歲以上人口，標準自然不同，「台北市要自創算法也可以，但要說清楚，不能我們說A、你說B」。

呂建德說，中央與國際通用的算法，是以65歲以上且符合有失能或失智照護需求者為分母，分子則是實際接受長照服務的人數。長照經費分配與人口數、失能人口多寡、地方計畫有關，台北市領取大量資源卻未在服務布建上投入足夠努力，他強調，重陽敬老禮金不是不能發，但做事應有先後順序。

