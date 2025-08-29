為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市長照涵蓋率吊車尾 呂建德再轟蔣萬安：拿這麼多只贏離島不檢討？

    衛福部次長呂建德直嗆，「蔣市長拿了這麼多錢跟資源，只贏離島的連江、金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」（資料照）

    衛福部次長呂建德直嗆，「蔣市長拿了這麼多錢跟資源，只贏離島的連江、金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」（資料照）

    2025/08/29 17:46

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部次長呂建德因點名台北市長照服務涵蓋率落後，批評「台北市有錢發敬老禮金，卻做不好長照」，槓上台北市長蔣萬安，雙方隔空交火，呂建德今（29日）再直言「蔣市長拿了這麼多錢跟資源，只贏離島的連江、金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」

    呂建德昨在行政院院會後記者會直指，地方統籌分配款拿得多就要多負責任，台北市卻增加重陽敬老禮金，「這是為了選票的肉桶立法」，希望地方首長「每分錢都花在刀口上」。對此，北市府副發言人蔡畹鎣回擊，指這樣的說法是造謠，要求呂建德向基層同仁公開道歉。

    衛福部今天公布台北市近3年長照需求服務涵蓋率，2022年47.33%（全國69.51%，排名20）、2023年53.51%（全國80.19%，排名20）、2024年58.10%（全國84.86%，排名20），始終墊底、僅領先離島。

    呂建德今天受訪時再嗆「你台北資源拿那麼多，結果只贏離島，難道不用檢討嗎？」台北市自創涵蓋率算法，將「參與健康促進、關懷據點、家庭照顧者支持」的長者都納入，這些多屬健康或亞健康族群，並非失能人口，若硬套進去，分母就應該換成全市65歲以上人口，標準自然不同，「台北市要自創算法也可以，但要說清楚，不能我們說A、你說B」。

    呂建德說，中央與國際通用的算法，是以65歲以上且符合有失能或失智照護需求者為分母，分子則是實際接受長照服務的人數。長照經費分配與人口數、失能人口多寡、地方計畫有關，台北市領取大量資源卻未在服務布建上投入足夠努力，他強調，重陽敬老禮金不是不能發，但做事應有先後順序。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播