歐陽娜娜等23名舔共藝人完成查處 陸委會：這次不會懲罰

歐陽娜娜等23名台灣藝人，屢配合中國官媒轉發促統貼文，被政府列為行政查察對象。（圖取自微博）

2025/08/29 17:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府查處歐陽娜娜等藝人唱和中國官媒宣傳，文化部長李遠今天發表「給想去或是已經去中國發展的台灣藝人的一封信：我們台灣」公開信，呼籲藝人勿成為中國統戰工具。對於舔共藝人調查結果，陸委會發言人梁文傑今強調，「這次不會有懲處」，已完成對藝人的告誡，若下次還有相同狀況，必然會動用相關規定。

中共去年發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，歐陽娜娜轉發央視發文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」；張韶涵轉發聲稱「祖國統一，勢不可擋」。

今年3月，王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、汪東城、楊宗緯、歐陽娜娜、歐陽娣娣、翁虹等數十名藝人，轉發央視「台灣必歸」貼文，唱和中共主張。

陸委會日前偕同文化部查處20餘名藝人，有無與中共黨政軍合作行為，發函要求經紀公司或藝人說明。文化部稍早表示，已依清單完成通知與了解，多數藝人回應「貼文為中國經紀公司操作」或「並不知情」，部分則坦言緊張，承諾未來會遵守相關法令。

梁文傑在陸委會記者會表示，文化部比較有文化，所以用詞較有文化字眼，陸委會是直接了當，這個就是「調查」。

梁文傑說明，這次調查主要根據3月7日、8日，有23名藝人配合中國官媒央視轉發台灣從來不是一個國家，台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」等等，另外還有些人在2024年5月、10月中共「聯合利劍」軍演，也轉發類似的貼文。

梁文傑提及，我們調查的不是貼文的文字內容，而是你和中共黨政軍機關的合作行為，中央電視台毫無疑問是中共黨媒、黨政軍機關。這次調查結果，有許多人說他是經紀公司代為操作，也有些人說並不知道會違反兩岸條例，有些人說經過這次調查後，以後不會再做同樣的事。

梁文傑強調，把責任推給經紀人，在我們看來是「說不過去」，因為經紀人是代理人，代理人在「民法」中就是代理人於權限之內，以本人意思表示直接對外產生效益，亦即「代理人用本人名義幫你做的事情，本人就要負責」，所以推給經紀公司，法律上是完全說不過去。

梁文傑又說，我們過去對於在中國發展的藝人，政府並沒有做過類似調查和懲處，所以這次基本上在調查結束後，已經完成這些對藝人的告知和告誡，若下次還有相同狀況，必然會動用相關規定。

「這次不是以懲處為目的！」梁進一步說，這次是要讓藝人在對方要求須做什麼的時候，有可以理由去拒絕，如果我們都不要求，藝人就沒有拒絕的理由，相信下次大家都會有拒絕的理由。

根據調查結果，藝人是否與中共黨政軍有合作行為？梁文傑回應，這件事在客觀上是合作行為，雖然你主觀上推給經紀公司或說不知道，客觀上就是合作行為，除非你有跟經紀公司說過，我很不贊成這樣做，然後提出證明，不然就是合作行為。

他提及，因為這是第一次查處，目的不是處罰，而是讓藝人知道政府是認真的，台灣民眾長期忍受對岸對藝人的利誘，但現在狀況不一樣，「這次不會有懲處，如果再有一定會動用相關規定」。

