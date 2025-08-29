立院史上最長會期落幕 韓國瑜籲朝野攜手為內外衝擊尋解方

立法院第11屆第3會期於今（29）日結束，行政院長卓榮泰特地率相關部會前往議場致意。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/29 17:39

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院史上最長會期落幕，今（29日）召開最後一次院會，行政院長卓榮泰循例赴立法院向朝野立委致意。立法院長韓國瑜表示，本會期共通過77個重大議案，並呼籲民主政治得來不易，相互尊重、減少惡意、保持理性、良善溝通，是保持民主政治的重要元素，盼朝野下會期都能放下歧見，正視台灣所遇到的國內外衝擊，攜手努力、共同尋找解方。

立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，藍白先聯手通過國民黨團提案延會至7月31日，後又通過民眾黨團提案延長至8月31日。因此，第11屆立法院第3會期成為史上最長會期，且與新會期無縫接軌。

今天院會散會前，韓國瑜特別致詞說，他首先要感謝所有黨團幹部及立委，這會期內雖然有不同理念，但透過黨團溝通協調，最後仍然能夠推進，通過很多福國利民的重要議案。

韓國瑜盤點，第11屆第3會期延會至8月31日，截至今天，院會一共處理通過77個重大議案，包括法律案41案、預決算案18案、復議案4案、人事同意權1案、立院內規1案及其他議案12案。尤其，重中之重是通過了災後重建特別條例及特別預算，在黨團幹部及全體委員不分黨派共同努力之下，迅速完成三讀，用於推動災區各項復原重建的工作，深具意義。

韓國瑜呼籲，民主政治得來不易，相互尊重、減少惡意、保持理性、良善溝通，是保持民主政治的重要元素，下星期就是第4會期，再一次請朝野都能夠放下歧見，正視台灣所遇到的國內外種種衝擊，共同尋找解方，一起攜手努力。

韓國瑜說，他要特別感謝立院人員、議事夥伴所有的辛勞，以及政府各部會協力，來幫助工作人員所做的共同努力，為國家與人民謀求最大的福祉，「再次感謝大家，我們今天的院會散會！」

卓榮泰則率同行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、主計長陳淑姿、經濟部長龔明鑫等人，前來議場向韓國瑜及朝野立委致意，全場合影並向二樓媒體揮手致意，在愉快氣氛中為本會期畫下句點。

