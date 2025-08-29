縣長內定黃秀芳？提名傳聞滿天飛 彰化縣民進黨部撂重話

立委黃秀芳看板打出「啟動彰化新芳向」口號，積極投入彰化縣長選舉布局。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕2026縣市長選舉腳步逼近，民進黨在彰化縣已有4人表態爭取提名，分別是立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢與前市長邱建富。不過，最近地方盛傳「黨中央已內定黃秀芳」的消息，甚至在醫界、警界餐敘以及基層場合廣為流傳，讓其他有意參選者淪為「陪榜」，引發黨內人士憂心。

對此，黃秀芳今天嚴正駁斥，強調絕無內定一事，一切將按黨內程序走。而民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞更罕見撂下重話，痛批「內定說」是假訊息，警告若再有人用假議題破壞團結，將不惜祭出黨紀處分。

楊富鈞指出，選對會都還沒有開始協商，哪來內定之說？空穴來風的傳聞是「支持者自己喊爽的！」縣黨部看待良性競爭，嚴禁惡意搞小動作出怪招，提名程序與人選依全代會決議，不容許破壞遊戲規則。

民進黨全代會已決議，彰化縣非執政縣市、屬於艱困選區，不辦初選，改採徵召方式，最快預計明年2月前決定人選。根據規劃，若協商無共識，將以內部民調與綜合評估為依據，再由總統兼黨主席賴清德拍板。

黃秀芳強調，「我自己都沒聽過有什麼內定名單！」黨內沒有內定人選這回事，一切都依制度走，她也會繼續按自己的步伐努力。

陳素月則說，傳出內定人選完全違反民主程序，這就是假訊息。彰化已有4人表態，自然應透過民調決勝負，她不會被假傳言帶著走，也相信黨中央會依公開、公平的機制決定人選。

林世賢則批評，有心人士為個人利益放話，是對黨內團結的傷害，他認為這些謠言反映出相關人馬缺乏自信。他也公開喊話，不會被傳言左右，會堅持爭取黨的徵召。

邱建富表示，過去3任民進黨籍縣長都是透過初選出線才順利當選，凡是沒有民調基礎的徵召人選，多半落敗，他相信只有循民主機制產生人選，才有勝算。

大罷免剛落幕，賴清德內閣也才小幅改組，民進黨正值調整步伐的敏感時刻，傳言卻接連出現，不少綠營人士憂心若各方支持者繼續互相攻擊，將造成更大傷害，削弱民進黨在2026年選戰的整體戰力。

立委陳素月打出「會做事、有政績」口號，懸掛看板宣示爭取民進黨縣長提名。（記者張聰秋攝）

彰化市長林世賢以「清廉、魄力、會作事」為主軸，展現拚縣長的決心。（記者張聰秋攝）

民進黨前彰化市長邱建富表態參選縣長，「讓專業的來」看板拚曝光。（記者張聰秋攝）

