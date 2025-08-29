陸委會轟共產黨抗戰毫無貢獻 梁文傑：俄搶東北你怎不提？

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/29 17:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國將於9月3日舉行對日抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯、北韓、伊朗「邪惡軸心」國家領導人都將出席。對於陸委會呼籲民主國家加以抵制，中國國台辦日前大罵，這種「戀殖心態」完全喪失民族立場，必將被釘在歷史恥辱柱上。陸委會發言人梁文傑今天反嗆，國台辦講我們不提殖民統治的歷史，我也想問中方，為何不提俄羅斯把中國東北搶奪過去的歷史，你為什麼不提？

中國28日公布26國領袖出席名單，包括俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、越南國家主席梁強、伊朗總統裴澤斯基安、印尼總統普拉伯沃、馬來西亞首相安華、古巴總統迪亞斯等人都將出席；西方主要國家領袖皆無人出席；國台辦發言人朱鳳蓮近日說，將邀請台灣民眾在內的各界代表人士出席。

梁文傑在陸委會記者會質疑，國台辦講我們不提殖民統治的歷史，我也想問中方，為何不提俄羅斯把中國東北搶奪過去的歷史，你為什麼不提？大家在這邊口水戰沒有意義，我們仍然堅持「對日戰爭是中華民國政府領導的，真正有貢獻的只有中華民政府的軍隊，中國共產黨在抗日戰爭中毫無貢獻可言」。

傳新黨主席吳成典、統派團體將去九三閱兵，梁文傑強調，這次必然會有台灣統派團體會去參加，10年前70週年閱兵統派團體也有去。我方重視的是，這些團體不可以與中方從事任何形式的合作行為，不然會依兩岸條例相關法律處理。如果你曾擔任過國防、外交、國家安全等相關職務，你去參加九三閱兵，依法可剝奪退休俸及榮獎。

梁文傑說，這次九三閱兵主要會去參加是俄羅斯、朝鮮、伊朗，這樣的狀況令人感覺頗為荒謬，因為第二次世界大戰的意義是對抗極權統治國家，如德國、日本、義大利，現在這些國家在二戰結束後走上民主道路，當時與德日對抗的國家，例如中國和俄羅斯反而變成極權國家，這是非常荒謬的現象。

