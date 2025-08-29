為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    翁曉玲提案全砍！文化部追加預算2.8億都沒了

    國民黨立委翁曉玲等人提案全數刪除文化部追加預算2.8億元，藍白聯手下以57票贊成、50票反對表決通過。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/29 17:03

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天三讀修正通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，歲出原列878億4135萬9千元，最後共減列59億263萬7千元，歲出追加總額暫改列819億3873萬2千元，其中，國民黨立委翁曉玲等人提案，全數刪除文化部追加預算2.8億元，在藍白聯手下以57票贊成、50票反對，表決通過全數刪除。

    立法院財政委員會昨天（28日）聯席審查追加預算案，首輪粗估刪除13億多元，晚間由立法院長韓國瑜召集朝野協商，直到今天凌晨1點左右完成協商，其中，媒體政策與業務宣傳費近4.3億元、文化部預算2.8億元，保留送院會處理。

    民進黨團書記長陳培瑜說，遺憾在野提案全數刪除文化部所提追加預算，文化部預算有很多關於藝術場館維持業務費，挹注公視、中央社的預算則含有人事費，中央社長期代表台灣，不論藍綠執政都在海外對全世界發聲，若人事費受影響，與國際該如何維繫，呼籲藍白共同支持國家重要的文化預算。

    最後經朝野決議，除了外交部國際傳播媒宣費同意追加2760萬元、科目自行調整外，其餘全部刪除。也就是說，各部會媒體政策及業務宣傳經費共減列4億146萬元。文化部預算2.8億元部分，則在藍白聯手下以57票贊成、50票反對，表決通過全數刪除。

    民眾黨立委林國成提出主決議，要求文化部就相關補助經費是否涉及不當政治性活動酬庸、圖利特定政治立場創作人及違反行政中立等情形，向教育文化委員會提出專案報告，也獲得國民黨支持通過。

    其他減列項目包括，總統府1500萬元、外交部15億5千萬元、衛福部1.1億元、國防部3500萬元、法務部2600萬元。直轄市及縣市政府原列636億554萬餘元，減列1千元。另通過主決議，今年度追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加的一般性補助款撥付給各地方政府，避免延宕施政推動。

