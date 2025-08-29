中選會：廢止公職選罷法3修法公投合規 函請戶政機關查對名冊

中選會今天決議公職選罷法3項提案均合於規定，將分別函請戶政機關於15日內查對提案人名冊。（資料照）

2025/08/29 16:30

〔記者李文馨／台北報導〕人民作主志工團對立法院去年三讀修正通過的「公職選罷法」提出3項公投案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定。中選會今天召開委員會決議3項提案均合於規定，將分別函請戶政機關於15日內查對提案人名冊。

立法院會去年底以舉手表決三讀修正通過公職選罷法修正案，條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。該案已於今年2月中正式生效。

中選會今天說，陳天壽先生所提「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

張人仰先生所提「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

趙偉程先生所提「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」

中選會說，3項全國性公民投票案，經中選會於114年7月4日函請提案人之領銜人限期補正，提案人之領銜人補正後經提委員會議審議，認定合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人。

