共31席無敵星星！中選會公告7藍委罷免案否決 任期內不得再提議

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免落幕，中選會今天審查並公告第11屆立委罷免案投票結果，7件罷免案的有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，罷免案投票結果均為否決。依公職選罷法規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

一、新北市第11選舉區羅明才罷免案，投票人總數為29萬9652人，投票人數為14萬7959人，投票率49.38%，有效票為14萬6681票，其中同意罷免票數為4萬9990票，不同意罷免票數9萬6691票，無效票為1278票。

二、台中市第2選舉區顏寬恒罷免案，投票人總數30萬7742人，投票人數為15萬4912人，投票率50.34%，有效票為15萬3205票，其中同意罷免票數為5萬4396票，不同意罷免票數9萬8809票，無效票為1707票。

三、台中市第3選舉區楊瓊瓔罷免案，投票人總數為26萬0599人，投票人數為12萬8563人，投票率49.33%，有效票為12萬7188票，其中同意罷免票數為4萬3677票，不同意罷免票數8萬3511票，無效票為1375票。

四、台中市第8選舉區江啟臣罷免案，投票人總數為20萬8849人，投票人數為10萬4924人，投票率50.24%，有效票為10萬3773票，其中同意罷免票數為3萬3977票，不同意罷免票數6萬9796票，無效票為1151票。

五、新竹縣第2選舉區林思銘罷免案，投票人總數為23萬8499人，投票人數為11萬1335人，投票率46.68%，有效票為11萬052票，其中同意罷免票數為3萬3813票，不同意罷免票數7萬6239票，無效票為1283票。

六、南投縣第1選舉區馬文君罷免案，投票人總數為18萬4153人，投票人數為9萬0686人，投票率49.24%，有效票為8萬9742票，其中同意罷免票數為2萬9914票，不同意罷免票數5萬9828票，無效票為944票。

七、南投縣第2選舉區游顥罷免案，投票人總數為19萬5068人，投票人數為9萬6436人，投票率49.44%，有效票為9萬5296票，其中同意罷免票數為3萬3853票，不同意罷免票數6萬1443票，無效票為1140票。

此外，今年7月26日舉行首波24件立委罷免案也遭否決，包含北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓皆罷免失敗。國民黨52席區域立委中，有31席獲得「無敵星星」。

