賴清德接見美參院軍委會主席 期望台美國防規劃到製造密切合作

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾、參議員費雪今（29）抵台訪問，下午並前往總統府晉見賴清德總統。（記者羅沛德攝）

2025/08/29 16:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾、參議員費雪今（29）抵台訪問，下午並前往總統府晉見賴清德總統。賴清德說，台灣明年度國防預算，將佔比GDP超過3%，預計在2030年之前，國防預算佔比達到5%。另外，台灣秉持不對稱戰略，希望對美軍事採購或國防自主，所以期待跟美國合作，從規劃、設計、生產、製造，也讓兩國國防合作可以進一步地密切結合。

賴清德表示，這是韋克爾主席第一次以美國聯邦參議院軍委會主席的身分來訪，意義非凡。軍委會在韋克爾主席的領導之下，持續透過聽證會或是推動法案來支持台灣也督促行政部門，加強台美的安全合作。他也衷心感謝美國國會近年來透過「國防授權法案」，強化、給予台灣的安全倡議，這對台灣來講相當重要，特別是透過「外國軍事融資」，協助台灣提升國防戰力。

總統說，國際有明確的共識，台海的和平穩定是全球安全和繁榮的必要元素。台灣位在印太第一島鏈，直接面對威權主義的威脅，台灣有決心守護國家的安全，台灣也深知有責任維護印太的和平穩定。

賴清德說，在國防上，我們會持續提升我們的防衛能力，確保台海和平穩定。另外，台灣在進行這些國防預算的時候，我們是秉持不對稱戰略，希望對美進行軍事採購或者是國防自主，所以未來我們期待能夠跟美國合作，從規劃、設計、生產、製造，也讓兩國國防合作可以進一步地密切結合。

外交上，總統說，台灣除了持續推動以價值外交、榮邦計畫的總和性外交以外，我們希望能夠跟民主陣營共同合作，不管是在國防、國安、情資，或是打擊假訊息，以及網路方面，讓台灣能夠跟民主陣營肩並肩，發揮嚇阻的力量，以實力達到區域的和平穩定。

賴清德表示，在經濟方面，台灣將強化經濟安全韌性，改變過往台灣對外投資集中於中國。2010年，台灣對中國投資，占對外投資百分之83.8，但是在去年，台灣對外投資中國只不過百分之7點多，美國反而是成為台灣最大的投資標的國。

他並說，美國是台灣的第二大貿易國，台灣是美國的第七大貿易國，我們很高興看到美國在台灣的投資企業九成以上都表達繼續在台灣投資的意願，後續我們也希望能夠藉由台美的關稅談判，不僅僅解決台美之間貿易逆差，也可以深化台美的經貿合作。

賴總統強調，兩岸方面台灣將秉持維持現狀的精神，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須由2300萬人決定。但在對等尊嚴之下，台灣願意與中國進行交流合作，促進彼此的繁榮發展、兩岸和平發展。

