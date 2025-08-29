川普特使魏科夫擺烏龍！ 路透：普廷根本沒承諾「交換領土」

川普特使魏科夫本月初會晤普廷後，向川普傳達普廷願意交換領土以結束烏俄戰爭的重大訊息，但普廷實際上並未那麼說。（法新社）

2025/08/29 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在過去1個月看似推動烏俄和談跨出一大步，但實際停火成果有限。《路透》29日披露，川普特使魏科夫月初會見俄羅斯總統普廷後，帶回普廷願意交換領土以結束戰爭的訊息，但之後又改口稱普廷沒有這麼說。令人詬病的是，魏科夫與普廷的會談沒有美國國務院記錄員陪同，因此沒有留下普廷的具體提議。

2名知情人士透露，魏科夫本月6日在莫斯科會見普廷後不久，就向川普傳達重要消息，指普廷準備做出重大領土讓步，以結束其在烏克蘭的戰爭，這讓川普稱讚魏科夫取得「重大進展」，並同意與普廷在阿拉斯加舉行歷史性峰會。

翌日與多位歐洲領袖的通話中，魏科夫進一步說普廷願意從烏克蘭札波羅熱和赫爾松地區撤軍，以換取基輔割讓頓內茨克和盧甘斯克兩州。4位了解談判情況的人士表示，這項提議令許多歐洲領袖感到震驚，因為這與他們對普廷立場的評估大相逕庭。

再隔一天，魏科夫似乎改變說法，在與美國國務卿魯比歐與歐洲國家安全顧問召開的電話會議上，改口稱普廷實際上並沒有提出從札波羅熱和赫爾松地區撤軍。美國官員指出，普廷的讓步實際上並不多，包括他不會要求西方正式承認札波羅熱和赫爾松為俄國領土。

一位了解政府內部動態的知情人士直言，從政前是一名房地產商人的魏科夫沒有外交背景，他與普廷的會晤也打破常規，沒有國務院記錄員陪同，因此離開時也沒有留下普廷的具體提議。

