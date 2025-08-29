為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    《戰狼》男星吳京慘況曝！ 網路上被罵翻 小粉紅瞎扯背後有台灣網軍

    中國導演、演員吳京，因為自導自演軍旅愛國動作片《戰狼》系列電影爆紅。（翻攝自微博）

    中國導演、演員吳京，因為自導自演軍旅愛國動作片《戰狼》系列電影爆紅。（翻攝自微博）

    2025/08/29 16:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國導演、演員吳京，因為自導自演軍旅愛國動作片《戰狼》系列電影爆紅，之後卻被爆出使用iPhone手機等反差爭議，導致愛國形象破滅。中國網路近日出現討論，表示只要有文章或影片提到吳京，下面就會湧現大量謾罵留言，沒想到卻有博主、網友影射以及直接指控背後有「台灣網軍」的影子。

    中國網路社群近日有名博主發文，探討吳京近來頻頻遭網友謾罵現象，並稱相關行為已經上升至「網暴」等級。討論指出，在抖音等短影音平台上，只要有人發布有關吳京的影片，就像打開「流量」開關，能輕鬆獲得幾萬甚至幾十萬的點讚、上千條留言，而且留言內容全是毫無下限的嘲諷及謾罵。

    博主在文章中指出，「不知道背後勢力是誰，但這其中我們可以明顯看到背後有網軍操作的痕跡。」討論引發熱議後，更有網友直指「背後是台灣網軍的影子」。

    事實上，吳京因《戰狼》系列電影爆紅，從此躍升為國民級「愛國人士」代表，形象與「愛國主義」、「強國夢」深度綁定，也被認為是「戰狼代表」、「主旋律電影的商業化先驅」，即便現在，他商業地位仍穩固，仍是影視投資人青睞的名字，票房號召力強。

    不過，吳京走下坡的原因，主要和他的言行有關。他曾發表「不喜歡外國文化」、「支持國貨」等言論，卻被拍攝到使用iPhone手機、穿戴國外名牌，引發「表裡不一」、「人設崩塌」批評。

    另外，吳京形象高度曝光，與黨媒、央視等深度合作，被部分觀眾視為「愛國營銷」代表，也讓部分年輕觀眾反感；此外，吳京長期以軍人、英雄、硬漢形象示人，幾乎不涉足其它角色類型，過於「主旋律化」也會導致審美疲勞，讓部分觀眾認為他演技單一、劇情套路化，缺乏角色深度。

    中國網路近日出現討論，表示近日只要有文章或影片提到吳京，下面就會湧現大量謾罵留言，沒想到卻有博主、網友影射以及直接指控背後有「台灣網軍」的影子。（取自網路）

    中國網路近日出現討論，表示近日只要有文章或影片提到吳京，下面就會湧現大量謾罵留言，沒想到卻有博主、網友影射以及直接指控背後有「台灣網軍」的影子。（取自網路）

