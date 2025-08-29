為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    林欽榮駁做偽證、接受陳情 黃帝穎：柯文哲壓迫證人坐實續押理由

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/08/29 16:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲昨天在北院開庭時指稱前北市副市長林欽榮做偽證，曾接受北市議員應曉薇陳情，林欽榮今天反駁說，絕無單獨接受應曉薇陳情、協調。對此律師黃帝穎表示，柯文哲抹黑林欽榮做偽證遭林本人打臉，柯與白營壓迫證人構成續押事由。

    黃帝穎在臉書PO文表示，柯文哲昨天北院開庭指稱擔任台北市長時的副手林欽榮，出庭時「再次說謊，做了偽證」，更指控林2018年6月曾接受應曉薇陳情案。小草隨即配合群起圍攻林欽榮。

    黃帝穎指出，林欽榮發出聲明打臉柯文哲，強調絕無單獨接受應曉薇陳情、協調，同時並反駁柯的偽證說，才是蓄意攻擊證人的明證，柯文哲與白營遇到不利證人就政治壓迫，完全坐實續押理由。

    黃帝穎續指，前次法院審理柯文哲是否續押，檢方發現，民眾黨針對關鍵證人發動攻擊，企圖影響證言事證明顯，包括認罪行賄的朱亞虎、前北市府副市長林欽榮、前都發局長林洲民及北市議員苗博雅等4人，做證前後均遭柯文哲臉書或民眾黨謾罵，不只被做成圖卡攻擊，還利用AI生成柯的聲紋在YT頻道控訴司法，認為柯文哲在押仍發揮影響力壓迫證人、干預法院審判，顯有羈押必要。

    黃帝穎直言，柯文哲與白營繼續政治壓迫證人，反而構成柯文哲繼續羈押事由。

    熱門推播