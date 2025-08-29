韌性特別條例三讀修正通過 管碧玲：海巡新艦不必賒帳了！

海委會主委管碧玲今日請海巡署長張忠龍通知船廠：「不必賒帳了！」（取自管碧玲臉書）

2025/08/29 15:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕立法院會今（29）日三讀修正通過韌性特別條例部分條文，海委會主委管碧玲隨即在臉書發文，「請海巡署長通知船廠：不必賒帳了！」

管碧玲指出，下午立法院三讀追加預算，整理最精確的數字是，海委會主管部分追加了14億9342萬預算，其中14億641萬是海巡署的預算。

她表示，早上主持主管會報，特別指示副主委張忠龍兼署長，請他通知兩家造船廠「我們不必賒帳了！」並且，已經驗收完畢的船，可以加速籌劃交船典禮，交船後依序辦理遠航訓練。

726大罷免失敗後，朝野旋即陷入823大罷免對立，管碧玲8月2日曾在臉書發文，她擔心未來海巡「科技轉型」亟需的「國土防衛韌性特別預算」陷入絕境；她還說，海巡非常希望能有機會爭取追加預算，來補回今年度被刪減的預算，因為，海巡已經陷入要賒帳的窘境了。

管碧玲說明，7月28日拜訪中信造船廠，8月4日拜訪台船前董事長黃正弘、幫忙讓海巡署賒帳交船。

海巡署在中信造船廠建造的600噸安平級「蘇澳艦」，已經順利完工，馬上可以驗收交船；在台船建造的1000噸級巡防艦「花蓮艦」，也已經在7月4日完工，排定於8月1日驗收，等著交船。

今年因為預算大幅度刪減，並禁止替代，嚴重影響今年交船所需，支付給台船「花蓮艦」的尾款，會短缺4757萬元（應支付契約價金3億6400萬），另一艘2000噸級遠洋巡護船下水款，也會短缺3億210萬4000元（全額5億）；而中信「蘇澳艦」會短缺全部價金3億6885萬9000餘元。

如今預算三讀通過，她如釋重負說，「政治翻過一頁，加速向前邁進！」

1000噸級台中艦。（海巡署提供）

600噸級永康艦。（海巡署提供）

