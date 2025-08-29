林佳龍投書以色列媒體 籲聯合國納入台灣

外交部長林佳龍投書以色列最大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post），強調台灣的經濟實力與對民主價值的堅持，是守護國際和平與穩定情勢的重要夥伴，籲促聯合國納入台灣。（資料照）

〔中央社〕外交部長林佳龍投書以色列最大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post），強調台灣的經濟實力與對民主價值的堅持，是守護國際和平與穩定情勢的重要夥伴，籲促聯合國納入台灣。

林佳龍投書表示，當前全球局勢存在高度不確定性與挑戰，衝突遲未停歇、民主倒退、經濟脅迫及假訊息攻擊等，威權國家正以灰色地帶脅迫手段，侵蝕以規則為基礎的國際秩序，和平絕非理所當然。「各民主國家須團結一致，強化韌性，捍衛我們珍視的價值與生活方式。」

林佳龍說，台灣在印太區域扮演關鍵角色，也是各國不可或缺的合作夥伴，持續為全球和平、穩定與繁榮作出貢獻。台灣位居印太第一島鏈最前線，守護民主與自由，抵禦威權擴張主義。

他表示，台灣堅定捍衛民主價值。賴清德總統去年提出「和平四大支柱行動方案」，承諾提高國防支出並增強全社會防衛韌性。台灣不尋求與中國發生衝突，更不會挑釁，並持續呼籲北京在對等與尊嚴基礎上恢復雙方對話。

林佳龍說，台灣透過推動全球民主價值鏈，強化與面臨地緣政治風險的民主國家合作，共同抵禦威權進逼、保障人權、推動數位治理，並捍衛以規則為基礎的國際秩序。

另外，他表示，台灣在半導體製造與先進科技領域領先全球，經濟實力推動人工智慧、數位化及醫療等領域創新與成長。為強化此地位，台灣採取經貿外交策略，尤重打造「非紅供應鏈」，確保關鍵產業免於威權干預。

林佳龍強調，台灣儘管對全球有重大貢獻，卻仍未廣獲國際承認，且無法參與聯合國體系，肇因為中國曲解聯合國大會第2758號決議，錯誤將其與所謂「一中原則」掛鉤，並持續以此為藉口，阻撓台灣參與國際組織。

他表示，事實上，聯大2758號決議隻字未提台灣，未載明台灣屬於中華人民共和國，也未授權中華人民共和國代表台灣參與聯合國體系。儘管如此，聯合國仍屈從中國政治壓力，以該決議為由排斥台灣。

林佳龍呼籲，聯合國將迎來80週年紀念、距離實現永續發展目標（SDGs）僅剩5年之際，正是兌現「不遺漏任何一人」與「攜手共進」願景的時刻，應納入台灣參與聯合國體系國際組織；誠盼各國認知台灣在國際社會的正當性，並接納台灣的貢獻。各國唯有團結一致，方能為印太地區及全球打造更美好、光明的未來。

