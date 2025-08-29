總預算追加案三讀通過819億 一般性補助款立即撥付地方政府

立法院8月29日院會，三讀修正通過中央政府總預算追加預算案。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/29 14:06

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天三讀修正通過中央政府總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，共減列59億263萬7千元，歲出追加總額暫改列819億3873萬2千元，審議通過後，再由行政院主計總處依照各款、項、目、分別調整計列。追加預算案三讀後，行政院應立即將追加的一般性補助款撥付給各地方政府。

國民黨團總召傅崐萁昨協商時提議，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加的一般性補助款撥付給各地方政府，避免延宕施政推動，獲朝野各黨團均簽名同意。

立法院長韓國瑜昨晚召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算追加預算案」，共計處理各黨團、委員所提95案。行政院主管預算部分，各黨團同意留下原住民禁伐補償金額23億6825萬4000元，再加上4億元。

其餘刪減部分，包含特支費近188萬元、聯合服務費約2557萬元及中選會選舉業務15.4億餘元，科目自行調整，凍結部分照列。

而在「媒體政策及業務宣傳經費」部分，藍白立委主張全數刪除近4.3億元。文化部追加預算約2億8千萬元，今日在藍白聯手下以57票贊成、50票反對，表決通過全數刪除。

