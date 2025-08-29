為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治
    首頁　>　政治

    美參院軍委會主席訪台 AIT：凸顯美強化台灣夥伴關係

    美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員韋克爾（Roger Wicker）今日上午率團訪問台灣，下午將晉見賴清德總統。（圖擷取自AIT臉書）

    美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員韋克爾（Roger Wicker）今日上午率團訪問台灣，下午將晉見賴清德總統。（圖擷取自AIT臉書）

    2025/08/29 13:48

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員韋克爾（Roger Wicker）今日上午率團訪問台灣，下午將晉見賴清德總統。美國在台協會今日強調，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

    美國在台協會在臉書發文指出，美國聯邦參議員韋克爾及聯邦參議員費雪（Deb Fischer）8月29日至30日率團訪問台灣。此訪問行程為參議員出訪印太地區的一環。此國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

    今日上午抵達台北時，身任聯邦參議院軍事委員會主席的韋克爾參議員表示，「台灣是我們國家在印太地區最可靠的夥伴之一。在我看來，我們正處於第二次世界大戰以來最險峻的威脅環境當中，美台持續的合作至關重要」。

    費雪指出，「美國與台灣數十年來的夥伴關係，奠基於民主、自由與經濟機會的成長與發展，這不僅為雙方人民增進繁榮，也為世界帶來穩定。我很高興能與台灣官員會面，討論如何推進我們共同的目標，確保印太地區自由、開放，並深化雙方人民之間歷久彌新的友誼」。

    費雪說，「台灣的人民、台灣高度發達的經濟所開創的成果，以及台灣人民在自由社會中生活的決心，對全世界來說都是希望的象徵。我很榮幸來到這裡，與台灣自由的人民並肩站在一起，共同強化他們自決的權利」。

    美國在台協會強調，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

