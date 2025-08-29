獨家》賴清德曾親勸柯建銘 盼柯能做「這些事」

民進黨團總召柯建銘（左圖）面臨黨內逼退，總統賴清德（右圖）強調黨團改選更符合社會期待，柯建銘僅回應「此時無聲勝有聲」。（資料照，本報合成）

2025/08/29 13:41

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕，總統賴清德昨表態「黨團改選會更符合社會的期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」立院黨團總召柯建銘。惟據了解，由於黨內反映不斷，罷免落幕後，賴總統曾數度找柯建銘懇談，盼柯退居二線、栽培年輕世代，但雙方未取得共識，才會有後續跨派系推動連署的發展。

知情人士指出，回顧罷免過程的諸多決策點，黨內原定調「公民團體在前、民進黨在後」，柯建銘卻對外稱罷免是總統大選後就決定提出，強調自身主導地位，與內部決議及實際情形並不一致。

該人士接著說，罷免策略原規劃以「精準罷免」助攻，鎖定亂刪預算、亂提案的立委，聚焦國會亂象訴求，但柯建銘喊出「大罷免大成功」、執意推動高虹安罷免案，並對外說罷免成功後要換立法院長韓國瑜，被在野黨抓住攻防點，期間勸阻都不被接受，和他討論、冷靜分析也總是被打斷，柯也說「不成功就辭總召」。

知情人士表示，黨內都認為柯總召勞苦功高，也不是在找戰犯，但黨內、黨團憂心後續政局，尤其對行政立法後續溝通協調不樂觀，先前堅壁清野、焦土戰術的路線勢必要調整，即便民進黨向來有黨團自主的傳統，各方仍希望黨內「大人們」出面解決。

據透露，隨著黨內重整隊形，兼任民進黨主席的總統賴清德曾找柯總召懇談兩、三次，希望柯履行承諾退居二線栽培年輕人，但柯不同意，才有後續賴責成黨秘書長徐國勇邀集派系討論一事，隨著黨內立委連署超過6成，某種程度顯示多數派系也認為到了需要調整的時候，至於如何處理，會期結束後，各派系將進一步與黨團共商。

