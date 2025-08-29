徐佳青 : 巴西1.5代僑胞 文化傳承與世代轉化重要接軌點

徐佳青赴聖保羅與近千名僑胞及巴西民眾同慶台灣移民巴西70載。（記者謝如欣攝）

2025/08/29 14:59

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕台僑移民巴西70年，僑委會委員長徐佳青第三度參訪南美洲，從台灣新住民角度，探索海外新移民的實際需求，在聖保羅提出僑務工作應從 1.5代僑胞接軌到下個新世代理念，進而延伸推展為二軌外交，與外交單位相輔相承展現台灣軟實力。

來到解放神學發源地的拉丁美洲，基督長老教會長大的徐佳青特別有感觸。她說，在她心裡一直存在著公平與正義的神權、人權思想，如何與農民、弱勢站在同一陣線，以基督的心為心去行善，是她自幼以來的理想。於是當年輕時的她驚覺到，農產品的價格決定不在於研發出來的產品好壞，而在政策面的制定與執行時，她毅然決然走出研發精緻農業的研究室，向解放神學的神父們看齊，與農民一同走上街頭。

受到解放思潮的影響，徐佳青特別關注受到壓迫的社會底層，她看到嫁做台灣婦的新住民相對弱勢，也透過各項新住民攝影及寫作比賽，從參賽者以母語創作的作品中，看出國族的差異性，正視到台灣已是典型移民國家的現實。

徐佳青指出，外籍新娘、夫婿初來乍到台灣，在語言及文化上必有一段艱辛的適應期。同樣地，台灣移民海外的僑胞也如同是在異鄉的新住民，以對在台新住民的眼光去觀察海外僑胞的移民足跡與生命，更能在僑委會職務上轉化思考，同理僑胞的想法與需求。

她認為，第一代海外移民不管是因為一九七九年台美斷交，或是爾後的經濟、環境因素，多數都是為了給下一代更好的教育或生活而外移，即使語言不通也能咬牙堅毅撐過，在事業上格外強勢。在海外土生土生的第二代，則已融合當地文化，充滿在地能量。而介於兩者之間的1.5代僑胞，跟著父母遷徙異鄉，重新學另一種語言，成長過程的文化認知已漸近新生活，卻又保有原生母國的語言記憶。

徐佳青在此次巴西行觀察到，包括慕義教會的鄭國卿牧師、巴西大安教會的吳督行醫師，正是典型的1.5代僑民，在小四、小五時移民巴西，自然而然成為父母的翻譯官，流利的雙語讓他們在主流社會的專業表現游刃有餘，又仍保有對母國傳統文化的熱愛與身份認同，而這1.5代僑民，正是連接上下代文化傳承與世代轉化的重要接軌點。

海外僑胞登記在案人數逐年遞減，許多新世代土生土長的後裔，已幾乎失去對祖輩母國的認識，僑委會認知到世代的差異性，著手推動符合各世代不同需求的服務，把握爭取1.5代僑民參與活動協助世代接軌，放眼在第二、第三代能找回跨世代移民，不強烈要求僑胞對母國的忠誠度遠高於成長生活的國家，而是尋求他們對母國「根」的文化認同，並在國際舞台上提供客觀性的支持。

徐佳青強調，台灣和巴西同樣是充滿世界文化的移民國家，流的是多元文化融合的移民之血，如果說葡萄牙文化只是巴西眾多文化傳承的一小部分，台灣所承載的也不僅是中華文化，還有大航海時代以降的各國文化，與古早流傳的原住民風俗，兩國都擁有豐富的多元文化底蘊，也因此充滿創新的能量，造就出同樣熱情的民主社會。

在這樣的基礎上推動僑務，除喚起新世代台裔的身份認同，亦能透過僑務工作會議或青年文化活動，進一步往全球串連活動打進主流社會為目標，加強推動軟實力外交。徐佳青將其定義為「二軌外交」，透過外交部的官方交流，搭配僑界在民間打入主流社會的文化與政治活動互動，雙軌並行才能達到加分。

徐佳青此行主要在參加23日於聖保羅舉行的台灣移民巴西 70年慶典，並在接連6天參訪聖保羅（São Paulo）、里約（Rio de Janeiro）、福塔雷薩（Fortaleza）三大城市僑團，同時與當地僑胞長期合作的主流政治人物與民間團體交流。今（29日）將轉往阿根廷、秘魯、巴拉圭，最後短暫停留美國紐約及洛杉磯。

徐佳青（右）與聖保羅州議會友台陣線主席狄尼茲（左1）會晤。（記者謝如欣攝）

僑委會委員長徐佳青在聖保羅接受本報專訪（記者謝如欣攝）

巴西聖保羅市議員伊藤健司在70年移民活動上，代表市議會頒發感謝狀給僑委會委員長徐佳青。（記者謝如欣攝）

